México Sub-20 golea a Antigua y Barbuda y pisa fuerte rumbo al Mundial y Los Ángeles 2028

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    México Sub-20 golea a Antigua y Barbuda y pisa fuerte rumbo al Mundial y Los Ángeles 2028
    La Selección Mexicana dominó de principio a fin su debut en el Campeonato Sub-20 de Concacaf. FOTO: MEXSPORT

Camberos, Valenzuela y Sandoval marcaron en Puebla para colocar al Tricolor como líder del Grupo B del Premundial

México no dejó dudas en su debut. La Selección Mexicana Sub-20 venció 3-0 a Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y tomó el liderato del Grupo B del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

El equipo dirigido por Álex Diego necesitó pocos minutos para romper el orden caribeño. Hugo Camberos recibió un pisotón de Ivan Grant dentro del área y, tras la revisión arbitral, convirtió el penal al 13’. El gol soltó al Tricolor, que encerró a su rival.

México terminó con el invicto defensivo de una selección que no recibió gol en sus cuatro partidos clasificatorios.

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Al 22’, Santiago Sandoval filtró para Camberos, quien retrasó hacia Aldahir Valenzuela; el delantero de Rayados apareció de frente y definió cruzado el 2-0.

La ventaja pudo crecer antes del descanso. Samir Inda estrelló un tiro libre en el poste y Luis Ángel Gómez perdonó frente al arco.

Sin embargo, al 45+2’, Sandoval aprovechó un error en la salida de Antigua y Barbuda y marcó el tercero, cerrando una primera mitad dominada de principio a fin por México.

Con el encuentro resuelto, el Tri bajó la velocidad en el complemento y Álex Diego administró esfuerzos con cinco cambios. El control continuó, pero faltó precisión para ampliar la goleada.

Diego Ramírez estuvo cerca del cuarto al 86’, cuando conectó una volea que sacudió el travesaño. En el otro arco, Sebastián Liceaga respondió ante la única llegada peligrosa de los visitantes y aseguró el cero.

El resultado instaló a México en la cima del Grupo B, por encima de Costa Rica, que previamente superó 1-0 a Guatemala.

Los ticos serán su siguiente rival el lunes 27 de julio, a las 8:00 de la noche, nuevamente en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Los cuatro semifinalistas obtendrán boleto para la Copa Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

La exigencia es mayor en la carrera rumbo a Los Ángeles 2028: únicamente el campeón de Concacaf conseguirá la plaza olímpica. México dio el primer paso con autoridad; el camino, sin embargo, apenas comenzó.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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