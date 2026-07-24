Nadie quiere al ‘Chucky’ Lozano; San Diego lo tiene congelado y en México, Cruz Azul y Chivas rechazan contratarlo

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    Nadie quiere al ‘Chucky’ Lozano; San Diego lo tiene congelado y en México, Cruz Azul y Chivas rechazan contratarlo
    Hirving Lozano fue separado en el San Diego FC hace medio año y desde entonces sólo se la ha pasado cobrando pero sin tener actividad en ninguna cancha. FOTO: ESPECIAL

El atacante mexicano busca regresar a la Liga MX tras más de seis meses sin actividad, pero al ser ofrecido a equipos importantes, éstos descartaron incorporarlo, por lo que continúa sin definir su destino

El futuro de Hirving “Chucky” Lozano continúa envuelto en la incertidumbre. Después de permanecer más de seis meses sin actividad tras quedar fuera de los planes de San Diego FC en la MLS, el atacante mexicano busca relanzar su carrera y regresar a la Liga MX, aunque los primeros intentos no han tenido éxito.

De acuerdo con información de Gibrán Araige, de Insiders de TUDN, el entorno del futbolista ofreció sus servicios a Chivas de Guadalajara, con el respaldo de su amigo y excompañero Erick Gutiérrez, quien recientemente se incorporó a Toluca. Sin embargo, la directiva rojiblanca, encabezada por Amaury Vergara, rechazó la posibilidad de ficharlo.

La negativa llamó la atención debido a la trayectoria internacional de Lozano, quien brilló con PSV Eindhoven, Napoli y la Selección Mexicana. No obstante, el Rebaño consideró que su incorporación no encaja en el proyecto deportivo para el Apertura 2026.

El atacante también fue acercado a Cruz Azul, pero la respuesta fue igualmente negativa. Según el reporte, la directiva celeste optó por mantener la estabilidad del grupo y priorizar la continuidad del plantel, descartando la llegada de un jugador que pudiera modificar la dinámica del vestidor.

Con estas dos puertas cerradas, el panorama para Lozano se complica. El futbolista, que durante años fue uno de los principales referentes mexicanos en Europa, enfrenta ahora el desafío de encontrar un equipo que le permita recuperar ritmo competitivo y relanzar su carrera.

Su situación refleja las nuevas prioridades de varios clubes de la Liga MX, que además del talento individual buscan perfiles que se ajusten plenamente a sus proyectos deportivos y a la estructura interna de sus planteles.

Mientras el mercado de fichajes permanece abierto, Hirving Lozano continúa sin definir su próximo destino. Por ahora, Chivas y Cruz Azul han descartado su incorporación, por lo que el atacante deberá explorar otras alternativas para volver a competir y recuperar el protagonismo que alguna vez lo convirtió en una de las máximas figuras del futbol mexicano.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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