Nadie quiere al ‘Chucky’ Lozano; San Diego lo tiene congelado y en México, Cruz Azul y Chivas rechazan contratarlo

El futuro de Hirving “Chucky” Lozano continúa envuelto en la incertidumbre. Después de permanecer más de seis meses sin actividad tras quedar fuera de los planes de San Diego FC en la MLS, el atacante mexicano busca relanzar su carrera y regresar a la Liga MX, aunque los primeros intentos no han tenido éxito.

De acuerdo con información de Gibrán Araige, de Insiders de TUDN, el entorno del futbolista ofreció sus servicios a Chivas de Guadalajara, con el respaldo de su amigo y excompañero Erick Gutiérrez, quien recientemente se incorporó a Toluca. Sin embargo, la directiva rojiblanca, encabezada por Amaury Vergara, rechazó la posibilidad de ficharlo.

La negativa llamó la atención debido a la trayectoria internacional de Lozano, quien brilló con PSV Eindhoven, Napoli y la Selección Mexicana. No obstante, el Rebaño consideró que su incorporación no encaja en el proyecto deportivo para el Apertura 2026.

El atacante también fue acercado a Cruz Azul, pero la respuesta fue igualmente negativa. Según el reporte, la directiva celeste optó por mantener la estabilidad del grupo y priorizar la continuidad del plantel, descartando la llegada de un jugador que pudiera modificar la dinámica del vestidor.