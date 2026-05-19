Mundial 2026: Cristiano Ronaldo lidera convocatoria de Portugal; Paulinho queda fuera

La selección de Portugal national football team dio a conocer su convocatoria para la Copa del Mundo de 2026 y confirmó que Cristiano Ronaldo encabezará el plantel de Roberto Martínez en lo que será su sexta participación mundialista. La lista de 27 futbolistas dejó fuera al delantero del Deportivo Toluca Fútbol Club, Paulinho, una ausencia que llamó la atención entre la afición mexicana luego de su reciente rendimiento en la Liga MX. El combinado lusitano llegará a Norteamérica con una base consolidada y varios jugadores que han mantenido protagonismo en las principales ligas europeas. En la convocatoria aparecen nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Félix y Rafael Leão, quienes apuntan a ser piezas importantes durante el torneo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la inclusión de cuatro porteros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho. Aunque no es habitual que las selecciones lleven esa cantidad de arqueros a una Copa del Mundo, el cuerpo técnico decidió ampliar las opciones para una competencia que tendrá un formato más largo.

En el caso de Cristiano Ronaldo, el delantero del Al Nassr FC podrá disputar el Mundial desde el arranque luego de haber cumplido la sanción derivada de su expulsión ante Irlanda en las eliminatorias. El atacante portugués buscará añadir otro capítulo a su trayectoria internacional tras participar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. La presentación de la convocatoria también incluyó un homenaje especial para Diogo Jota. La federación portuguesa utilizó el concepto “27+1” para recordar al futbolista y a su hermano, quienes fallecieron en 2025 en un accidente automovilístico. El gesto fue compartido en redes sociales y generó reacciones entre aficionados y jugadores. Portugal llegará al Mundial 2026 como vigente campeón de la UEFA Nations League y compartirá grupo con Congo y Uzbekistán. El conjunto dirigido por Roberto Martínez intentará avanzar sin sobresaltos a la siguiente ronda y mantener viva la posibilidad de conquistar el primer campeonato mundial de su historia.

Mientras tanto, la ausencia de Paulinho dejó abierta la discusión sobre las decisiones ofensivas del técnico español, especialmente por el momento que vive el atacante en el futbol mexicano.

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