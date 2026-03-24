México vs Portugal: no habrá estacionamiento en el Estadio Banorte

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Fútbol
/ 24 marzo 2026
    México vs Portugal: no habrá estacionamiento en el Estadio Banorte
    Aficionados deberán llegar en transporte público o bicicleta al Estadio Banorte durante su reinauguración. FOTO: X/ESTADIOS DE MÉXICO

La CDMX implementará un operativo especial de movilidad para la reinauguración, donde no habrá estacionamiento ni acceso vehicular en los alrededores durante el partido

La Estadio Banorte reabrirá sus puertas con un operativo de movilidad distinto al habitual durante el partido entre la Selección Mexicana de Fútbol y Selección de Portugal. Para esta jornada, las autoridades capitalinas informaron que no habrá estacionamiento disponible ni acceso vehicular en un radio aproximado de un kilómetro alrededor del inmueble.

La medida fue confirmada por Clara Brugada, quien explicó que el acceso al estadio se limitará al transporte público, bicicletas o servicios de traslado organizados. Únicamente podrán ingresar con vehículo propio quienes cuenten con lugares asignados, como propietarios de palcos, invitados especiales, personal de la Federación Mexicana de Fútbol y staff operativo.

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Como alternativa, el gobierno de la Ciudad de México habilitará estacionamientos remotos en puntos como el Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico de Xochimilco y Plaza Carso. Desde esos sitios, un total de 52 autobuses ofrecerán traslados gratuitos hacia el estadio, en un esquema que busca reducir la carga vehicular en la zona.

Además, se instalarán bases de transporte sin costo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Bellas Artes, Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Polanco, Paseo de la Reforma, Hidalgo e Izazaga. Estas rutas funcionarán como apoyo para facilitar la llegada de los aficionados.

El sistema del Tren Ligero también formará parte del operativo, aunque con una condición específica: solo podrán descender en la estación cercana al estadio quienes presenten boleto, ya sea en formato físico o digital. Esta medida pretende controlar el flujo de personas en los alrededores del inmueble.

Los cierres viales comenzarán a partir de las 13:00 horas, mientras que las puertas del estadio abrirán a las 15:30. También se contempla la habilitación de bahías especiales para el ascenso y descenso de taxis por aplicación, con el fin de ordenar la movilidad en puntos estratégicos.

De manera paralela, el encuentro será transmitido en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se instalará una pantalla para que los aficionados puedan seguir el partido en vivo. Esta actividad busca replicar el ambiente que se prevé durante el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En ese mismo contexto, Clara Brugada informó que no asistirá a la inauguración del Mundial, programada para el 11 de junio, ya que participará en las actividades públicas en el Zócalo. Señaló que regalará su boleto como parte de una dinámica abierta, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también anunció una iniciativa similar para entregar entradas a ciudadanos.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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