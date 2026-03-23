Ciudad de México: iluminación y sonido del Estadio Banorte quedan listos para su estreno

A menos de una semana de su reapertura, el Estadio Banorte, conocido históricamente como el Estadio Azteca, completó con éxito las pruebas finales de audio e iluminación como parte de su proceso de modernización rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La confirmación se dio a través de Grupo Ollamani, que difundió imágenes y videos del recinto durante una evaluación nocturna en presencia de autoridades del futbol nacional e internacional. En el material se observan los sistemas de sonido en funcionamiento y un nuevo esquema de iluminación que recorre tanto el interior como el exterior del inmueble.

De acuerdo con la información compartida, el estadio cuenta ahora con iluminación LED distribuida en distintos niveles, incluyendo una franja ubicada a media altura que aporta una apariencia distinta al interior. Durante las pruebas, predominó una tonalidad roja que también se extiende a la fachada, en línea con la nueva identidad comercial del recinto. Las imágenes también muestran que la instalación de butacas está prácticamente concluida. En la zona baja predominan los asientos en color rojo, mientras que en la parte superior se optó por tonos grises. Además, ya se encuentran habilitadas las pantallas en las cabeceras, así como el sistema de audio que acompañará los eventos deportivos y espectáculos.

Aunque el interior del estadio presenta un alto grado de avance, en los alrededores aún continúan trabajos con maquinaria, enfocados en detalles de infraestructura y accesos. En la fachada principal ya es visible el nuevo nombre del inmueble. El estadio reabrirá sus puertas el próximo 28 de marzo, luego de permanecer cerca de dos años en remodelación. Ese día está programado un partido de preparación entre las selecciones de Selección de México y Selección de Portugal, previsto para las 19:00 horas. Durante el Mundial de 2026, el recinto será denominado oficialmente Estadio Ciudad de México por lineamientos del torneo. Está contemplado como una de las sedes principales y albergará cinco partidos, incluido el juego inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio. Además del partido inaugural, el calendario incluye encuentros de fase de grupos, así como duelos de eliminación directa en dieciseisavos y octavos de final. Con ello, el inmueble se convertirá en el primero en la historia en recibir tres inauguraciones de la Copa del Mundo, consolidando su papel dentro del futbol internacional. Con las pruebas técnicas superadas, el estadio entra en la etapa final de preparación para su reapertura, en espera de recibir nuevamente a la afición en los próximos días.

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