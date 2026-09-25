Montse Tomé llega a Pachuca Femenil: campeona con España toma el mando de las Tuzas

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    Montse Tomé llega a Pachuca Femenil: campeona con España toma el mando de las Tuzas
    Montse Tomé inicia una nueva etapa en México después de dirigir a España y conquistar la primera UEFA Women’s Nations League con La Roja. FOTO: ESPECIAL

La exseleccionadora española asumirá un equipo urgido de resultados en el Apertura 2026, tras cuatro derrotas consecutivas y la salida de Óscar Torres

Pachuca Femenil apostará por una entrenadora con experiencia de élite para intentar cambiar el rumbo del Apertura 2026.

Montse Tomé, exseleccionadora de España y campeona de la UEFA Women’s Nations League 2023-24, alcanzó un acuerdo para convertirse en nueva directora técnica de las Tuzas, en sustitución de Óscar “Rambo” Torres.

La estratega asturiana llegará a Hidalgo después de una etapa de alto perfil al frente de la Selección Española. Tomé asumió el cargo en septiembre de 2023 y se convirtió en la primera mujer en dirigir al combinado absoluto de España.

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Apenas unos meses después conquistó la primera Nations League Femenil de la historia, tras vencer 3-0 a Países Bajos en Semifinales y 2-0 a Francia en la Final disputada en Sevilla.

Su ciclo con La Roja también incluyó la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y el subcampeonato de la Eurocopa 2025, donde España cayó ante Inglaterra en penales.

La RFEF decidió no renovarla en agosto de 2025, por lo que el reto con Pachuca marcará su regreso a los banquillos y su primera experiencia como entrenadora principal de un club fuera de España.

Tomé toma un proyecto que atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos torneos. Pachuca ligó cuatro derrotas consecutivas en el Apertura 2026 y marcha sexto del Grupo B con siete puntos, cinco por debajo de la zona de clasificación.

El mal momento derivó en la salida de Óscar Torres, técnico que dejó una huella histórica al conquistar el primer título de Liga de las Tuzas en el Clausura 2025 y posteriormente el Campeón de Campeonas 2024-25.

La misión inmediata de la española será recuperar a un plantel acostumbrado a competir por los primeros lugares y devolverlo a puestos de Liguilla de la Liga MX Femenil.

Su vínculo abarcará el resto del Apertura 2026 y el Clausura 2027, además de que llegará acompañada por un auxiliar de confianza.

Pachuca tiene programado su siguiente partido este sábado ante Santos Laguna, a las 5 de la tarde en el Estadio Hidalgo.

La cercanía del compromiso hace difícil asegurar que Tomé pueda sentarse de inmediato en el banquillo, aunque su incorporación al trabajo del equipo se espera durante los próximos días.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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