Muere aficionado tras riña entre porras de Celaya y Racing de Veracruz en la Liga Premier MX

Una riña entre grupos de animación del Racing de Veracruz y los Toros de Celaya, tras el partido correspondiente a la Jornada 20 de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier MX, terminó en tragedia la noche del sábado 21 de febrero en Boca del Río. El enfrentamiento dejó una persona fallecida y varios lesionados, empañando el desarrollo del encuentro deportivo. El partido, celebrado en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, concluyó con victoria 4-0 del Racing de Veracruz sobre Celaya. Sin embargo, el marcador pasó a segundo plano ante los hechos violentos que se suscitaron al terminar el duelo. TE PUEDE INTERESAR: Cancelan el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América por operativos en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’ Autoridades y testimonios coinciden en que la persona fallecida fue identificada como Carlos Alberto Ortiz Ortega, de 33 años, integrante de la porra de Celaya que acudió a respaldar a su equipo.

Ortiz Ortega habría resultado lesionado durante la pelea entre aficionados y falleció como consecuencia de los golpes recibidos fuera del inmueble deportivo. Además de la víctima fatal, se reportaron al menos cuatro a seis personas lesionadas, algunas en estado grave, quienes fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica. Los relatos de testigos y aficionados que presenciaron el evento coinciden en que la confrontación inició en las inmediaciones de la salida del estadio, poco después de finalizar el encuentro. Algunos seguidores del Celaya aseguraron que fueron agredidos por integrantes de la porra local del Racing de Veracruz, incluso mientras se encontraban cenando o esperando transporte de regreso. Por su parte, aficionados de Racing de Veracruz afirmaron que fueron los seguidores celayenses quienes iniciaron la agresión, negando responsabilidad directa en el inicio de los hechos. Ambas versiones coinciden en señalar una falta de presencia policial y de elementos de seguridad suficientes, factor que habría facilitado que el altercado escalara con rapidez. Posturas oficiales Club Celaya emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que condenó los hechos de violencia, lamentó profundamente el fallecimiento de su aficionado y se solidarizó con las personas lesionadas y sus familias. El club también acusó a la directiva de Racing de Veracruz de no garantizar protocolos de seguridad adecuados para la salida y traslado de los aficionados visitantes.

En contraste, Racing de Veracruz expresó su pesar por los acontecimientos, señalando que el operativo de seguridad durante el partido había sido reforzado y que no se tolerará ningún acto de violencia en sus instalaciones. El club aseguró que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, y defendió que su personal de seguridad actuó conforme a los procedimientos establecidos.

La Liga Premier de la FMF emitió un comunicado oficial condenando enérgicamente la violencia registrada y reiteró su postura de cero tolerancia ante este tipo de hechos. El organismo aseguró que pondrá a disposición de las autoridades toda la información disponible para las investigaciones.