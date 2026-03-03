Muere Rafael del Castillo, exdirigente de la FMF que participó en la organización del Mundial de México 1986

El futbol mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rafael del Castillo Ruiz, ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y uno de los directivos que encabezaron la organización del Mundial celebrado en México en la década de los ochenta.

Del Castillo fue una figura relevante dentro del balompié nacional al ocupar la presidencia del organismo rector del futbol mexicano entre 1980 y 1988, etapa en la que impulsó diversas transformaciones administrativas y deportivas dentro de la Federación.

Durante su gestión, México atravesó uno de los momentos más importantes de su historia futbolística: la organización de la Copa del Mundo de 1986, torneo que el país asumió como anfitrión emergente tras la renuncia de Colombia a la sede.

Un directivo clave en la organización del Mundial

El trabajo de Rafael del Castillo fue fundamental en los preparativos de aquel torneo internacional. Bajo su liderazgo dentro de la FMF, se fortaleció la estructura del futbol nacional y se coordinó parte del trabajo institucional necesario para que México pudiera albergar con éxito el campeonato mundial.