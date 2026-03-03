PRI señala a Morena y MC por ‘persecución’ tras detención de Karina Barrón rumbo a 2027 en Nuevo León

CDMX.- Tras la detención de la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, Karina Barrón Perales, el PRI acusó que el gobierno de Morena, en alianza con Movimiento Ciudadano (MC), ha emprendido una persecución política desde el poder para afectar al priismo rumbo a las elecciones de 2027.

En un pronunciamiento difundido en sus cuentas oficiales, el partido señaló que el oficialismo en Nuevo León actuaría de manera coordinada para “presionar, desacreditar y tratar de intimidar” a la funcionaria, a quien describió como crítica frente a decisiones del gobierno.

El tricolor sostuvo que se pretende convertir el proceso judicial en un instrumento político y afirmó que la presunción de inocencia es un derecho constitucional. Añadió que, a su juicio, existe un “golpeteo mediático” previo a una resolución judicial.

El PRI argumentó que la medida cautelar dictada contra Barrón Perales no constituye una sentencia definitiva y advirtió que, si el poder persigue a adversarios, se comprometen la división de Poderes, la legalidad y el derecho a una oposición sin amenazas.

En ese sentido, insistió en que Morena y MC avanzan “de la mano” y calificó el caso como una muestra de hasta dónde, dijo, estarían dispuestos a llegar para someter a quienes no se alinean. También aseguró que acompañará a la funcionaria y que defenderá su nombre durante el proceso.

El partido afirmó que exhibirá lo que considera una persecución y responsabilizó a actores políticos de usar instituciones para atacar a la oposición, al tiempo que reiteró su respaldo a Barrón Perales.

El lunes, Karina Barrón fue imputada por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, y un juez le dictó prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con lo informado en el caso.