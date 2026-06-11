Mundial 2026: aficionado extranjero sufre infarto en inauguración

Previo al inicio del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, se registró un incidente médico en una de las rampas de acceso del Estadio Ciudad de México, donde un aficionado sufrió un infarto mientras ingresaba al inmueble. De acuerdo con información recabada en el lugar, se trató de un hombre de origen alemán, de aproximadamente 40 años, que se encontraba acompañado por otra persona al momento del suceso. Testigos señalaron que el hombre comenzó a sentirse mal mientras avanzaba por la zona de acceso, lo que llevó a solicitar apoyo de los servicios médicos que operaban en el perímetro del estadio.

Personal de emergencia acudió de inmediato para brindarle atención en el sitio. Posteriormente, el aficionado fue estabilizado de manera inicial y trasladado en ambulancia a un hospital cercano, donde continuó recibiendo atención especializada. Fuentes consultadas dentro del inmueble indicaron que el hombre salió con vida del estadio, aunque su estado de salud se reporta como delicado y permanece bajo observación médica. Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un parte oficial que confirme un cambio en su condición, por lo que su evolución sigue siendo monitoreada.

La persona que lo acompañaba también fue atendida por personal médico debido a la impresión del momento. Además de recibir valoración en el sitio, colaboró proporcionando información sobre la identidad del afectado para facilitar su traslado y atención hospitalaria. El hecho ocurrió en las horas previas al arranque del encuentro inaugural del Mundial 2026, cuando el flujo de aficionados hacia el estadio comenzaba a intensificarse. La zona de rampas y accesos se mantenía bajo operación normal de seguridad y asistencia médica, como parte del protocolo establecido para la llegada del público. Tras el traslado, se informó que se estableció contacto con la embajada del país de origen del aficionado para brindar acompañamiento consular y seguimiento a la situación médica del ciudadano alemán. Este no es el primer incidente registrado en las inmediaciones del inmueble en eventos de alta afluencia. En una actividad previa realizada en marzo de 2026 durante la reinauguración del estadio, se reportó un hecho distinto en el que un aficionado cayó desde una de las rampas, lo que derivó en su fallecimiento y la intervención de servicios forenses. En esta ocasión, las autoridades destacaron que la respuesta de emergencia permitió una atención inmediata y el traslado oportuno del afectado a un hospital, donde permanece en observación. La situación continúa bajo seguimiento mientras se espera información médica actualizada sobre su evolución.

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