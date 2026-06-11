Mundial 2026: aficionado extranjero sufre infarto en inauguración

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Mundial 2026: aficionado extranjero sufre infarto en inauguración
    Paramédicos trasladaron en ambulancia al aficionado de origen alemán hacia un hospital cercano tras el incidente en el estadio. FOTO: X

Fue atendido por servicios médicos en el lugar y trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación en estado delicado

Previo al inicio del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, se registró un incidente médico en una de las rampas de acceso del Estadio Ciudad de México, donde un aficionado sufrió un infarto mientras ingresaba al inmueble.

De acuerdo con información recabada en el lugar, se trató de un hombre de origen alemán, de aproximadamente 40 años, que se encontraba acompañado por otra persona al momento del suceso. Testigos señalaron que el hombre comenzó a sentirse mal mientras avanzaba por la zona de acceso, lo que llevó a solicitar apoyo de los servicios médicos que operaban en el perímetro del estadio.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-rompe-la-historia-vence-a-sudafrica-y-logra-su-primer-triunfo-en-un-partido-inaugural-de-mundial-FB21317525

Personal de emergencia acudió de inmediato para brindarle atención en el sitio. Posteriormente, el aficionado fue estabilizado de manera inicial y trasladado en ambulancia a un hospital cercano, donde continuó recibiendo atención especializada.

Fuentes consultadas dentro del inmueble indicaron que el hombre salió con vida del estadio, aunque su estado de salud se reporta como delicado y permanece bajo observación médica. Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un parte oficial que confirme un cambio en su condición, por lo que su evolución sigue siendo monitoreada.

La persona que lo acompañaba también fue atendida por personal médico debido a la impresión del momento. Además de recibir valoración en el sitio, colaboró proporcionando información sobre la identidad del afectado para facilitar su traslado y atención hospitalaria.

El hecho ocurrió en las horas previas al arranque del encuentro inaugural del Mundial 2026, cuando el flujo de aficionados hacia el estadio comenzaba a intensificarse. La zona de rampas y accesos se mantenía bajo operación normal de seguridad y asistencia médica, como parte del protocolo establecido para la llegada del público.

Tras el traslado, se informó que se estableció contacto con la embajada del país de origen del aficionado para brindar acompañamiento consular y seguimiento a la situación médica del ciudadano alemán.

Este no es el primer incidente registrado en las inmediaciones del inmueble en eventos de alta afluencia. En una actividad previa realizada en marzo de 2026 durante la reinauguración del estadio, se reportó un hecho distinto en el que un aficionado cayó desde una de las rampas, lo que derivó en su fallecimiento y la intervención de servicios forenses.

En esta ocasión, las autoridades destacaron que la respuesta de emergencia permitió una atención inmediata y el traslado oportuno del afectado a un hospital, donde permanece en observación. La situación continúa bajo seguimiento mientras se espera información médica actualizada sobre su evolución.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Azteca 2026

Azteca 2026
true

Estadio Azteca 2026: Va por México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el Fan Fest del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Zócalo capitalino para la transmisión del partido entre México y Sudáfrica.

¡Es oficial!... Clara Brugada confirma Fan Fest en el Zócalo capitalino pese a manifestaciones
La mandataria federal dijo que EU busca condiciones específicas tanto con México como con Canadá.

Pese a amagos de Trump, confía Claudia Sheinbaum en permanencia del T-MEC
¿Estás planeando una reunión con tus amistades para ver la inauguración del Mundial 2026 o algún otro partido? Tal vez un restaurante o un bar no vaya a ser la mejor opción.

¿Bares sin fútbol? Por qué algunos restaurantes no podrán pasar los partidos del Mundial 2026
Aficionados del Mundial 2026 podrán pagar para mostrar mensajes en pantallas de los estadios o incluir su nombre en la alfombra de la final.

FIFA ofrece mensajes personalizados en partidos y ‘Paseo de los Aficionados’ durante Mundial 2026
Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA

Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA
La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego del Estadio Ciudad de México para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡Alineación confirmada!... ellos son los 11 elegidos por Javier Aguirre para el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Mundial 2026