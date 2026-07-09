¡Francia a Semifinales! Les Bleus eliminan a un bravo Marruecos y ya esperan rival en el Mundial 2026

Francia volvió a tocar la puerta de la historia con la frialdad de quien ya conoce estos escenarios. En el Boston Stadium, donde Marruecos buscaba extender su sueño africano en el Mundial 2026, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé rompieron una noche cerrada para firmar el 2-0 que convirtió a Les Bleus en el primer semifinalista de la Copa del Mundo. La postal del primer tiempo no fue la de una potencia arrolladora, sino la de una tensión que pesaba en cada pase. Marruecos se agrupó, cerró caminos y obligó a Francia a jugar con paciencia, sin conceder espacios a la velocidad de Mbappé ni a la creatividad de Olise y Dembélé. El partido parecía atrapado en una jaula táctica hasta que llegó la primera grieta: penal para Francia y el silencio de una tribuna que esperaba el golpe de autoridad.

Pero Yassine Bounou volvió a ponerse el traje de héroe. Al minuto 28, el guardameta marroquí le detuvo el penal a Mbappé y encendió la esperanza de los Leones del Atlas. Francia se fue al descanso con la sensación de haber perdonado. Marruecos, en cambio, sobrevivía con el marcador intacto y con la ilusión de repetir otra noche de resistencia. La diferencia estuvo en que Francia no se desesperó. Didier Deschamps mantuvo el orden, el equipo siguió empujando y el partido empezó a inclinarse con una naturalidad peligrosa para Marruecos. Al 60’, Mbappé recibió cerca del área, recortó hacia adentro y sacó un disparo curvado que dejó sin respuesta a Bounou. El penal fallado quedó enterrado en la misma noche en la que su capitán volvió a aparecer cuando el Mundial lo exigía. Seis minutos después llegó el golpe definitivo. Dembélé tomó el balón por el centro, avanzó sin que nadie lo frenara y soltó un disparo bajo que se coló para el 2-0.

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En un parpadeo, Francia transformó un duelo trabado en una sentencia. Marruecos, que había hecho de la paciencia su escudo, quedó obligado a correr detrás de una selección que sabe proteger ventajas como pocas. El cierre dejó una imagen clara: Francia manejó el reloj, enfrió los intentos marroquíes y evitó que el partido se convirtiera en una escena de dramatismo. Achraf Hakimi y Azzedine Ounahi intentaron abrir una última puerta, pero Mike Maignan respondió cuando fue necesario y la defensa francesa mantuvo el cero que terminó por explicar la diferencia entre un aspirante y un candidato real al título.

Marruecos se va con dignidad, después de otro Mundial que confirmó su crecimiento y su sitio entre las selecciones más competitivas. Sin embargo, esta vez la historia no tuvo espacio para otra sorpresa. Francia fue más madura, más contundente y más despiadada en los momentos que definen una eliminación directa. Con el triunfo, Les Bleus avanzan a Semifinales y esperan al ganador del España vs Bélgica. La misión sigue viva para una generación que no sólo juega para ganar partidos, sino para sostener una era. Francia ya está entre los cuatro mejores del Mundial 2026, y lo hizo como suelen hacerlo los grandes: sufrió primero, golpeó después y cerró la noche con autoridad.

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