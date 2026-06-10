Inunda la ola ‘Hallyu’ a Guadalajara tras arribo de Corea del Sur por el Mundial 2026

La batucada y la samba que inundaron a Guadalajara durante los mundiales de 1970 y 1986, por la euforia que provocó la selección de Brasil, hoy han cedido su lugar a Corea del Sur y el K-pop. Ahora no es solo un equipo de fútbol el detonante, sino todo un movimiento cultural que desde hace casi una década ha crecido en la ciudad: la Hallyu (ola coreana).

"Al principio, en el dance cover (disciplina de baile que reproduce coreografías de K-pop) veías uno, dos, tres grupos y eran muchos; actualmente hay mucha gente uniéndose. Por ejemplo, hay un punto de la ciudad donde se ensaya al aire libre ya veces tienes que hacer fila para poder ensayar porque un grupo ya está ocupando el espacio. En las academias de danza hay muchas que en su programa ya te dan clases de K-pop. Siento que el año pasado esto creció aún más, primero por BTS y también por la película de K-pop Demon Hunters; siento que eso jaló a muchos a volver a interesarse en la Hallyu” , explica Ana González, integrante de Zekkei, agrupación de 12 jóvenes que ha participado en Corea en eventos de dance cover y forma parte del programa cultural organizado por la embajada de Corea en México en las sedes mundialistas.

Ana considera que la riqueza de la cultura coreana se refleja en su gastronomía, la arquitectura y en valores como el respeto, la disciplina y el esfuerzo: “Siempre buscan cómo mejorar, es algo que nos motiva y nos inspira mucho” , señala. Fútbol y diplomacia El viernes 5 de junio los integrantes de la selección de Corea del Sur arribaron al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde las autoridades de Jalisco los recibieron con música de mariachi. Un detalle llamó la atención: cuando los políticos locales extendieron la mano a los jugadores para saludarlos, estos no respondieron el gesto. Esto abrió un debate en redes sociales que saltó a la radio y la televisión, donde se explicaron las diferencias culturales: aquí se saluda de mano, allá se hacen reverencias.

Hyemin Kim, especialista invitada y ponente en temas de cooperación económica internacional en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, explica que los primeros migrantes coreanos llegaron a México en 1905 y desde entonces surgió una relación fuerte entre ambas naciones. "Nuestra historia bilateral comenzó hace más de 120 años con la llegada de los primeros inmigrantes coreanos aquí, a México, en 1905; desde entonces la solidaridad y la amistad siempre han sido muy fuertes entre los dos países. Después de 1962, con el establecimiento de las relaciones diplomáticas, se fortaleció aún más, y desde 2005 establecimos una asociación estratégica entre los dos países. Por ejemplo, México ahora es el socio comercial más grande para Corea en América Latina" , indica.

El académico afirma que hay un interés particular de Corea en Jalisco por el impulso que el estado ha dado a las llamadas industrias creativas (basadas en la cultura, la propiedad intelectual y el talento), un campo en el que el país asiático busca expandir su cooperación con México. En este contexto, el fútbol ayuda no solo a que en México se conozca la cultura coreana, sino también a que en Corea se hable de Jalisco.

"Jalisco es un lugar muy significativo e interesante este año para nuestro país, porque nuestra selección coreana va a jugar dos partidos de la fase de grupos del Mundial. Entonces, como todo el mundo en Corea está hablando de Jalisco y de dónde está el equipo, eso para nosotros es un espacio muy oportuno para trabajar en que los dos pueblos se entiendan mejor y se acerquen aún más" , dice Hyemin Kim. Mucho en común Cada 6 de junio en Corea se conmemora el Hyeonchungil (Día de los Caídos), fecha de luto nacional para recordar a las víctimas de la guerra de Corea, conflicto que dejó al país dividido en dos (norte y sur) y que aún sigue vigente porque nunca hubo un acuerdo de paz. Este año la embajada de Corea en México decidió que ese día se realizaría el Día de Corea en Guadalajara, un pequeño festival cultural en el que se buscó acercar más de la cultura coreana a quienes habitan la capital de Jalisco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el embajador de Corea del Sur en México, Jooil Lee, dijo que ambos países tienen mucho más en común de lo que parece: “Nosotros también nos sentimos orgullosos de nuestra propia cocina, también estamos orgullosos de nuestra historia y tradición, y además compartimos valores familiares y tenemos pasión por la vida; así que creo que este tipo de puntos en común están contribuyendo a que en México exista cada vez más interés por la cultura coreana, el K-pop, la K-food y todas las cosas que empiezan con K” . Clases de tirantes por el Mundial Este martes varios estados anunciaron la suspensión de labores y clases el próximo jueves con motivo de la inauguración del Mundial de Fútbol. Baja California Sur, Zacatecas y Jalisco informaron de manera oficial la suspensión de trabajos en la administración pública y en las escuelas. Además, Durango, Veracruz, Michoacán y San Luis Potosí decidieron que ese día no habrá clases.

Otros estados, como Baja California y Guanajuato, dejaron a los padres la decisión de enviar o no a sus hijos a la escuela. Coahuila anunció que las clases terminarán a las 12:00 para que los niños puedan estar en sus casas a las 13:00 horas, momento en el que inicia el partido. En el resto de las entidades se informó que el encuentro se podrá ver en aulas y oficinas.

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