Guía FIFA Pavilion Mundial 2026: Precios, qué incluye y cómo comprar hospitality en las 16 sedes oficiales

La Copa del Mundo 2026 no solo apunta a ser la edición más grande en la historia del torneo por su formato de 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede; también perfila una oferta premium cada vez más robusta para los aficionados que buscan vivir el torneo con una experiencia distinta. Dentro de esa gama aparece FIFA Pavilion, uno de los paquetes oficiales de hospitality ya disponibles a través de On Location, el proveedor oficial autorizado por FIFA para este tipo de productos. Qué es FIFA Pavilion y qué ofrece en el Mundial 2026 Con base en la información oficial y en las imágenes compartidas por la misma Federación, el paquete FIFA Pavilion es un espacio exclusivo ubicado dentro del perímetro seguro del estadio, pero fuera del inmueble principal, con servicio de hospitalidad antes y después del partido.

La experiencia incluye asientos preferentes, bienvenida festiva el día del encuentro, atención compartida de atención al invitado, programa de bebidas, alimentos tipo gourmet inspirados en comida callejera, activaciones temáticas, oportunidades para fotos, entretenimiento en vivo y un regalo conmemorativo. Según los costos en estadios como el Banorte de México o el BBVA de Monterrey, el sistema marca un precio de hasta 119 mil 700 pesos por persona para un solo partido con acceso a FIFA Pavilion.

Los detalles clave del paquete FIFA Pavilion El nivel de asiento es preferencial, es decir, localidades de buena vista y acceso conveniente, disponibles en distintas zonas según la sede. El servicio de hospitality funciona en formato pre-match y post-match, algo relevante para quienes buscan llegar antes del silbatazo y extender la experiencia al terminar el juego. El paquete contempla coctelería selecta, cerveza, vino, refrescos, estaciones gastronómicas curadas, experiencias inmersivas y zonas tematizadas. En ese ejemplo, además, no incluye estacionamiento. Cuánto cuestan los FIFA Pavilion y en qué sedes aparecen Los precios cambian de manera importante según la ciudad, el partido y la demanda. En la plataforma oficial, el abono Venue Series del Estadio en Nueva York que incluye los ocho partidos de esa sede, cinco de Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos, uno de Octavos y la Final, aparece desde 25 mil 800 dólares por persona, con FIFA Pavilion entre las opciones disponibles.

En Ciudad de México, donde se jugarán cinco partidos del Mundial 2026, el Venue Series arranca en 344 mil pesos mexicanos por persona e incluye tres partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos; entre sus opciones de hospitality también figura FIFA Pavilion. La oferta oficial indica además que para los single match packages se pueden elegir distintos encuentros y niveles de hospitality. En el escaparate de México, por ejemplo, FIFA señala que en fase de grupos están disponibles partidos individuales, excepto los de la Selección Mexicana, mientras que en rondas KO pueden comprarse encuentros de dieciseisavos, octavos y hasta el partido por el tercer lugar, según disponibilidad. Un paquete para quien busca experiencia premium y no solo boleto Más allá del acceso al estadio, FIFA Pavilion apunta a un perfil de aficionado que quiere convertir el partido en una jornada completa.

La propia plataforma oficial recuerda que los paquetes de hospitality incluyen entradas premium, alimentos, bebidas y experiencias exclusivas.