Guía FIFA Pavilion Mundial 2026: Precios, qué incluye y cómo comprar hospitality en las 16 sedes oficiales

Guía FIFA Pavilion Mundial 2026: Precios, qué incluye y cómo comprar hospitality en las 16 sedes oficiales

+ Seguir en Seguir en Google
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

La Copa del Mundo 2026 comercializa una de las experiencias oficiales de hospitality de la FIFA con acceso a zonas premium, alimentos y bebidas antes y después del partido, así como ubicaciones preferentes en sedes seleccionadas de México, Estados Unidos y Canadá

Deportes
/ 18 abril 2026
COMPARTIR

La Copa del Mundo 2026 no solo apunta a ser la edición más grande en la historia del torneo por su formato de 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede; también perfila una oferta premium cada vez más robusta para los aficionados que buscan vivir el torneo con una experiencia distinta.

Dentro de esa gama aparece FIFA Pavilion, uno de los paquetes oficiales de hospitality ya disponibles a través de On Location, el proveedor oficial autorizado por FIFA para este tipo de productos.

Qué es FIFA Pavilion y qué ofrece en el Mundial 2026

Con base en la información oficial y en las imágenes compartidas por la misma Federación, el paquete FIFA Pavilion es un espacio exclusivo ubicado dentro del perímetro seguro del estadio, pero fuera del inmueble principal, con servicio de hospitalidad antes y después del partido.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/bombazo-en-coapa-almeyda-se-perfila-como-tecnico-del-america-ante-posible-salida-de-jardine-KC20111038

La experiencia incluye asientos preferentes, bienvenida festiva el día del encuentro, atención compartida de atención al invitado, programa de bebidas, alimentos tipo gourmet inspirados en comida callejera, activaciones temáticas, oportunidades para fotos, entretenimiento en vivo y un regalo conmemorativo.

Según los costos en estadios como el Banorte de México o el BBVA de Monterrey, el sistema marca un precio de hasta 119 mil 700 pesos por persona para un solo partido con acceso a FIFA Pavilion.

$!La modalidad FIFA Pavilion individual permite adquirir la experiencia premium por persona para un solo partido, con asiento preferente, acceso hospitality y servicios exclusivos antes y después del encuentro.
La modalidad FIFA Pavilion individual permite adquirir la experiencia premium por persona para un solo partido, con asiento preferente, acceso hospitality y servicios exclusivos antes y después del encuentro. FOTO: FIFA

Los detalles clave del paquete FIFA Pavilion

El nivel de asiento es preferencial, es decir, localidades de buena vista y acceso conveniente, disponibles en distintas zonas según la sede.

El servicio de hospitality funciona en formato pre-match y post-match, algo relevante para quienes buscan llegar antes del silbatazo y extender la experiencia al terminar el juego.

El paquete contempla coctelería selecta, cerveza, vino, refrescos, estaciones gastronómicas curadas, experiencias inmersivas y zonas tematizadas. En ese ejemplo, además, no incluye estacionamiento.

Cuánto cuestan los FIFA Pavilion y en qué sedes aparecen

Los precios cambian de manera importante según la ciudad, el partido y la demanda. En la plataforma oficial, el abono Venue Series del Estadio en Nueva York que incluye los ocho partidos de esa sede, cinco de Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos, uno de Octavos y la Final, aparece desde 25 mil 800 dólares por persona, con FIFA Pavilion entre las opciones disponibles.

$!El Venue Series del Mundial 2026 reúne todos los partidos de una misma sede en un solo paquete hospitality, con acceso preferente y beneficios premium para vivir la experiencia completa del estadio.
El Venue Series del Mundial 2026 reúne todos los partidos de una misma sede en un solo paquete hospitality, con acceso preferente y beneficios premium para vivir la experiencia completa del estadio. FOTO: FIFA

En Ciudad de México, donde se jugarán cinco partidos del Mundial 2026, el Venue Series arranca en 344 mil pesos mexicanos por persona e incluye tres partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos; entre sus opciones de hospitality también figura FIFA Pavilion.

La oferta oficial indica además que para los single match packages se pueden elegir distintos encuentros y niveles de hospitality.

En el escaparate de México, por ejemplo, FIFA señala que en fase de grupos están disponibles partidos individuales, excepto los de la Selección Mexicana, mientras que en rondas KO pueden comprarse encuentros de dieciseisavos, octavos y hasta el partido por el tercer lugar, según disponibilidad.

Un paquete para quien busca experiencia premium y no solo boleto

Más allá del acceso al estadio, FIFA Pavilion apunta a un perfil de aficionado que quiere convertir el partido en una jornada completa.

https://vanguardia.com.mx/deportes/automovilismo/tragedia-en-las-24-horas-de-nurburgring-muere-piloto-en-plena-clasificacion-max-verstappen-envia-emotivo-mensaje-GC20110699

La propia plataforma oficial recuerda que los paquetes de hospitality incluyen entradas premium, alimentos, bebidas y experiencias exclusivas.

$!La oferta de hospitality para la Ciudad de México incluye paquetes Venue Series con acceso a los cinco partidos de la sede, entre ellos opciones premium como FIFA Pavilion rumbo al Mundial 2026.
La oferta de hospitality para la Ciudad de México incluye paquetes Venue Series con acceso a los cinco partidos de la sede, entre ellos opciones premium como FIFA Pavilion rumbo al Mundial 2026. FOTO: FIFA

On Location es el único canal oficial para comprar este tipo de accesos con boleto incluido. Los tickets se entregarán de forma digital mediante la app oficial del torneo y que el mismo acceso funcionará tanto para el ingreso al perímetro de seguridad como a la zona hospitality.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, FIFA Pavilion se perfila como una de las alternativas más lujosas para seguir la justa, especialmente en sedes de alto impacto como Monterrey o la Ciudad de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Boletos
Futbol
precios
Localizaciones
CDMX
Guadalajara
Monterrey
Organizaciones
FIFA
Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Con el pliego 2026 en su tramo final, el SNTE anticipa una negociación salarial anclada al aumento del salario mínimo y busca superar el 13%.

SNTE presiona por aumento mayor a 13% y fija el salario mínimo como base en negociación 2026

Los afectados fueron llevados a unidades del IMSS Bienestar, IMSS e Issste; el conductor quedó bajo observación y el tránsito permanece limitado.

Nube tóxica por volcadura de pipa con amoniaco en Sonora intoxica a 27 personas

La mandataria informó que conversó con su homólogo sobre asuntos históricos vinculados con la conquista.

Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan restablecer diálogo comercial y cultural entre México y España

Personas desplazadas regresan a sus casas mientras residentes locales ondean banderas de Hezbollah y una imagen del difunto líder del grupo, Hassan Nasrallah, en Zefta, en el sur de Líbano, el 17 de abril de 2026, tras la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel.

Irán reabre el estrecho de Ormuz, pero EU mantiene bloqueo a barcos y puertos iraníes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva firmada en la Oficina Oval de la Casa Blanca, este sábado.

Ordena Trump acelerar revisiones de psicodélicos ante consumo de veteranos de guerra
Gran parte de Estados Unidos reporta altos índices de sequía, lo que genera incertidumbre de cara a la temporada de incendios forestales.

Afronta EU sequía récord y se avivan temores por incendios y precios de alimentos
Esta importante vía marítima, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo del mundo, volvió a ser cerrada para el tráfico comercial.

Siempre no: vuelve Irán a cerrar el estrecho de Ormuz: amenaza con atacar embarcaciones
Sembrar paz, México sede de próxima cumbre y defensa de Cuba; así participó Sheinbaum en España

Sembrar paz, México sede de próxima cumbre y defensa de Cuba, así participó Sheinbaum en Cumbre