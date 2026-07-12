Mundial 2026: FIFA analiza nuevas reglas por las altas temperaturas en Estados Unidos

Las altas temperaturas registradas durante la Copa Mundial de 2026 han vuelto a colocar sobre la mesa un tema que preocupa tanto a jugadores como a dirigentes: las condiciones climáticas en las que se disputan los encuentros. Ante este escenario, la FIFA y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) mantienen conversaciones para establecer protocolos más claros que permitan proteger la salud de los futbolistas cuando el calor alcance niveles considerados de riesgo. De acuerdo con información difundida por ESPN, ambas organizaciones han sostenido reuniones durante el torneo con el objetivo de avanzar hacia una normativa que defina cuándo un partido debe retrasarse, suspenderse o modificarse debido a las condiciones meteorológicas.

La discusión cobró fuerza después de los registros observados en varios partidos del Mundial celebrado en Estados Unidos. Uno de los casos más recientes ocurrió en el encuentro entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final, disputado en Miami, donde la temperatura dentro del Hard Rock Stadium alcanzó los 33 grados Celsius al inicio del juego. La sensación térmica, sin embargo, fue considerablemente mayor, llegando a los 45 grados. Más allá de la temperatura ambiente, los especialistas utilizan otro indicador para evaluar el riesgo real para los deportistas: la temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés), una medición que combina factores como calor, humedad, radiación solar y circulación del aire. En ese partido, el WBGT registró 31.1 grados Celsius.

Según las recomendaciones actuales de FIFPRO, cuando ese índice supera los 28 grados Celsius los encuentros deberían retrasarse o aplazarse. Sin embargo, dichas directrices no forman parte de un reglamento obligatorio aceptado por la FIFA, por lo que cada competencia sigue operando bajo criterios distintos. Actualmente, las reglas de la FIFA contemplan pausas obligatorias para hidratación y enfriamiento únicamente cuando el WBGT alcanza los 32 grados Celsius o más. En niveles inferiores, entre 27 y 32 grados, pueden realizarse pausas voluntarias a solicitud de los equipos o de los responsables del partido. Las preocupaciones relacionadas con el calor ya habían surgido durante el Mundial de Clubes celebrado el año anterior. Tras analizar las condiciones observadas en ese torneo, la FIFA implementó algunos ajustes para la Copa Mundial, incluyendo la programación de más encuentros en estadios con sistemas de climatización durante las horas de mayor exposición al calor. Como parte de esa estrategia, las semifinales del torneo fueron asignadas a sedes cerradas o climatizadas en Dallas y Atlanta, buscando reducir el impacto de las altas temperaturas sobre jugadores, árbitros y aficionados. No obstante, las medidas adoptadas hasta ahora son consideradas insuficientes por diversos sectores del futbol internacional. Las conversaciones entre FIFA y FIFPRO apuntan a la creación de reglas más precisas que permitan actuar con anticipación ante escenarios climáticos extremos, un tema que cobra cada vez más relevancia en competencias disputadas durante el verano y en regiones con altas temperaturas y humedad.