Mundial 2026: FIFA analiza nuevas reglas por las altas temperaturas en Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Mundial 2026: FIFA analiza nuevas reglas por las altas temperaturas en Estados Unidos
    FIFA programó partidos en estadios climatizados para reducir el impacto de las altas temperaturas durante las fases decisivas del Mundial. FOTO: AP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Miami

Organizaciones


FIFA

Las condiciones climáticas registradas reactivaron las conversaciones entre FIFA y FIFPRO para establecer criterios más estrictos sobre cuándo retrasar, suspender o modificar partidos debido al calor y la humedad

Las altas temperaturas registradas durante la Copa Mundial de 2026 han vuelto a colocar sobre la mesa un tema que preocupa tanto a jugadores como a dirigentes: las condiciones climáticas en las que se disputan los encuentros. Ante este escenario, la FIFA y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) mantienen conversaciones para establecer protocolos más claros que permitan proteger la salud de los futbolistas cuando el calor alcance niveles considerados de riesgo.

De acuerdo con información difundida por ESPN, ambas organizaciones han sostenido reuniones durante el torneo con el objetivo de avanzar hacia una normativa que defina cuándo un partido debe retrasarse, suspenderse o modificarse debido a las condiciones meteorológicas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/fifa-analizara-ampliar-el-mundial-a-64-selecciones-tras-la-copa-del-mundo-2026-ED22122701

La discusión cobró fuerza después de los registros observados en varios partidos del Mundial celebrado en Estados Unidos. Uno de los casos más recientes ocurrió en el encuentro entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final, disputado en Miami, donde la temperatura dentro del Hard Rock Stadium alcanzó los 33 grados Celsius al inicio del juego. La sensación térmica, sin embargo, fue considerablemente mayor, llegando a los 45 grados.

Más allá de la temperatura ambiente, los especialistas utilizan otro indicador para evaluar el riesgo real para los deportistas: la temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT, por sus siglas en inglés), una medición que combina factores como calor, humedad, radiación solar y circulación del aire. En ese partido, el WBGT registró 31.1 grados Celsius.

Según las recomendaciones actuales de FIFPRO, cuando ese índice supera los 28 grados Celsius los encuentros deberían retrasarse o aplazarse. Sin embargo, dichas directrices no forman parte de un reglamento obligatorio aceptado por la FIFA, por lo que cada competencia sigue operando bajo criterios distintos.

Actualmente, las reglas de la FIFA contemplan pausas obligatorias para hidratación y enfriamiento únicamente cuando el WBGT alcanza los 32 grados Celsius o más. En niveles inferiores, entre 27 y 32 grados, pueden realizarse pausas voluntarias a solicitud de los equipos o de los responsables del partido.

Las preocupaciones relacionadas con el calor ya habían surgido durante el Mundial de Clubes celebrado el año anterior. Tras analizar las condiciones observadas en ese torneo, la FIFA implementó algunos ajustes para la Copa Mundial, incluyendo la programación de más encuentros en estadios con sistemas de climatización durante las horas de mayor exposición al calor.

Como parte de esa estrategia, las semifinales del torneo fueron asignadas a sedes cerradas o climatizadas en Dallas y Atlanta, buscando reducir el impacto de las altas temperaturas sobre jugadores, árbitros y aficionados.

No obstante, las medidas adoptadas hasta ahora son consideradas insuficientes por diversos sectores del futbol internacional. Las conversaciones entre FIFA y FIFPRO apuntan a la creación de reglas más precisas que permitan actuar con anticipación ante escenarios climáticos extremos, un tema que cobra cada vez más relevancia en competencias disputadas durante el verano y en regiones con altas temperaturas y humedad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Miami

Organizaciones


FIFA

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Sheinbaum rechaza negociación en ‘lo oscurito’

Sheinbaum rechaza negociación en ‘lo oscurito’ con maestros de la CNTE en Río Grande, Zacatecas
La Zenda Norteña puso el ambiente musical durante la jornada sabatina del FUTFEST Saltillo.

FUTFEST entra en su recta final con fútbol y música en Saltillo
Menera realizó una trasmisión en vivo en la que culpa de su detención al alcalde Jacobo Rodríguez.

Detienen a excandidato independiente de Piedras Negras en prueba de alcoholemia; ‘nos quieren sacar’, afirma
El tercer y último pago, programado para noviembre de 2023, no fue realizado por el empresario.

¿A cuánto asciende la deuda de Alonso Ancira por el caso Agronitrogenados?
Los recorridos incluyen acciones de prevención, vigilancia y proximidad social en distintos sectores del municipio.

Operativos coordinados dejan 245 detenidos durante julio en Ramos Arizpe
La Región Sureste de Coahuila emprendió un plan para atraer turismo por su cercanía con la sede Monterrey.

Mundial 2026 en Saltillo: sin impacto económico, ‘pero dejó integrado al sector turístico’
En los últimos días, un hombre falleció mientras hacía ejercicio en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo.

Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo
El México-Querétaro registró la mayor alza, pasó de 166 mil 974 millones de pesos en 2025, a 206 mil 785 millones en 2026.

Incrementa 20% fondo para proyectos de trenes, incluido el Saltillo-Nuevo Laredo