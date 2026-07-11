¡Cruces de infarto por la gloria! Semifinales del Mundial 2026: Fechas, horarios y transmisión

El Mundial 2026 ya tiene a sus cuatro sobrevivientes. Francia enfrentará a España, mientras Argentina, campeona vigente, chocará con Inglaterra por los boletos para la Final de Nueva York/Nueva Jersey. ¿Cuándo juega Francia vs España? La primera Semifinal será el martes 14 de julio, a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas. Podrá verse en Las Estrellas, Canal 5 y Azteca 7; por TV de paga en TUDN, y mediante streaming en ViX y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Francia llega sin recibir gol en las rondas de eliminación directa. Después de vencer 3-0 a Suecia y 1-0 a Paraguay, eliminó 2-0 a Marruecos en Cuartos con anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Les Bleus buscan disputar su tercera Final mundialista consecutiva. España sufrió para superar 2-1 a Bélgica. Fabián Ruiz abrió el marcador y Mikel Merino apareció al minuto 88 para darle a La Roja su segunda clasificación histórica a Semifinales, después de Sudáfrica 2010.

¿Cuándo juega Argentina vs Inglaterra? La segunda Semifinal será el miércoles 15 de julio, también a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, en el Estadio Atlanta. La transmisión estará disponible en Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX y los canales digitales de Azteca Deportes. Argentina mantuvo vivo el sueño del bicampeonato al derrotar 3-1 a Suiza en tiempo extra. Alexis Mac Allister adelantó a la Albiceleste, Dan Ndoye empató y Julián Álvarez marcó al 112’; Lautaro Martínez sentenció en los segundos finales. Lionel Messi dio la asistencia del primer gol. (AP)

Inglaterra también necesitó la prórroga para vencer 2-1 a Noruega. Jude Bellingham firmó un doblete, incluido el tanto decisivo, y elevó a seis su cuenta en el torneo. El duelo revivirá la rivalidad de México 1986 y la “Mano de Dios” de Diego Maradona. Los ganadores avanzarán a la Final del domingo 19 de julio, a la 1 de la tarde. Los perdedores disputarán el tercer lugar el sábado 18, a las 3:00 de la tarde, en Miami.