Mundial 2026: Inglaterra ruge en Dallas y golpea a Croacia en partidazo con doblete de Kane

Inglaterra arrancó su camino en el Mundial 2026 con una victoria de alto voltaje. En una noche de ida y vuelta en el Estadio Dallas, los Tres Leones vencieron 4-2 a Croacia en el debut del Grupo L, en un partido que mezcló pegada, errores defensivos, drama y una respuesta de autoridad para uno de los candidatos al título. El equipo dirigido por Thomas Tuchel no tuvo una presentación tranquila, pero sí una de carácter. Harry Kane abrió el marcador desde el punto penal, luego de que el cobro tuviera que repetirse por una infracción del arquero Dominik Livakovic. El capitán inglés no perdonó en la segunda oportunidad y puso el 1-0 en un arranque que parecía encaminar la noche para Inglaterra.

Croacia, fiel a su historia reciente en Mundiales, no se cayó. El equipo de Zlatko Dalic encontró el empate con un potente disparo de Martin Baturina desde fuera del área, suficiente para sacudir a una defensa inglesa que por momentos sufrió más de lo esperado.

La respuesta británica llegó por la vía aérea: Kane apareció otra vez, ahora con un cabezazo tras tiro de esquina de Declan Rice, para firmar su doblete y devolver la ventaja. Pero el primer tiempo aún tenía otro golpe guardado. Antes del descanso, Petar Musa empató el partido tras una asistencia de Ivan Perisic, dejando el 2-2 y confirmando que Croacia no iba a entregar el duelo sin pelea. La selección balcánica volvió a incomodar a Inglaterra, tal como lo hizo en la semifinal del Mundial 2018, cuando eliminó a los ingleses en Rusia. En el complemento, Inglaterra encontró a su jugador diferencial. Jude Bellingham tomó la pelota, aceleró entre líneas y firmó el gol que volvió a poner arriba a los Tres Leones. El mediocampista del Real Madrid apareció en el momento exacto para romper el equilibrio emocional del partido y darle a Inglaterra el control que no había logrado sostener durante la primera mitad. Croacia intentó reaccionar con Luka Modric como líder, en una noche especial para el veterano mediocampista, quien fue capitán y llegó a su quinto Mundial con 199 partidos internacionales.

Sin embargo, el desgaste terminó pesando ante una Inglaterra más profunda, que encontró espacios en el tramo final y selló el 4-2 para quedarse con sus primeros tres puntos. El triunfo deja a Inglaterra con ventaja temprana en el Grupo L, donde también compiten Ghana y Panamá. Más allá del marcador, el mensaje fue claro: el equipo de Tuchel tiene pegada, variantes y figuras capaces de resolver partidos grandes, aunque también mostró grietas defensivas que deberá corregir si quiere sostener su etiqueta de favorito.

Para Croacia, la derrota duele por la forma. Compitió, respondió dos veces y volvió a demostrar oficio mundialista, pero no logró resistir el ritmo inglés en la segunda parte. Para Inglaterra, en cambio, el debut tuvo el peso de una declaración: sufrió, reaccionó y empezó el Mundial con una victoria de esas que aumentan expectativas.

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