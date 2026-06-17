Mundial 2026: Cristiano Ronaldo desaparece, no pesa y se aleja de la historia goleadora

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    Mundial 2026: Cristiano Ronaldo desaparece, no pesa y se aleja de la historia goleadora
    Cristiano jugó su sexto Mundial, pero ante RD Congo tocó menos el balón que Diogo Costa en el primer tiempo y sigue a 8 goles de la cima histórica. FOTO: AP

‘CR7’ jugó su sexto Mundial, pero tuvo una noche gris ante RD Congo: poco contacto con el balón, cero gol y lejos de los máximos anotadores

Cristiano Ronaldo llegó al Mundial 2026 con una marca reservada para muy pocos futbolistas, pero su debut ante República Democrática del Congo dejó una imagen muy distinta a la de una leyenda dominante.

El portugués disputó su sexta Copa del Mundo, aunque en el empate 1-1 de Portugal su presencia pesó más en la estadística histórica que dentro del campo.

El dato que mejor retrata su partido fue tan duro como simbólico: durante la primera mitad, Cristiano Ronaldo tocó menos veces el balón que Diogo Costa, el arquero de Portugal.

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La comparación no solo exhibe lo aislado que estuvo el capitán, también explica por qué el equipo de Roberto Martínez tuvo posesión, pero muy poca profundidad frente a una selección congolesa bien cerrada.

Portugal tuvo el 75% de la posesión, circuló más la pelota y se adelantó apenas al minuto 6 con gol de João Neves, pero no logró transformar ese dominio en peligro real.

De hecho, el conjunto lusitano apenas registró un disparo a portería durante todo el partido, una cifra pobre para una plantilla que presume talento ofensivo con Cristiano, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto y João Neves.

El problema fue todavía más evidente en el área. Cristiano, con 41 años y 132 días, se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en iniciar un partido de Copa del Mundo, pero no pudo responder con la contundencia que tantas veces marcó su carrera.

RD Congo lo rodeó, le redujo espacios y lo obligó a jugar lejos de la zona donde históricamente ha sido letal.

La noche también tuvo un costo en la carrera por los récords individuales. Cristiano Ronaldo suma ocho goles en Mundiales, una cifra importante, pero que lo mantiene muy lejos de los máximos anotadores de la historia.

Está a ocho tantos de Lionel Messi y Miroslav Klose, quienes comparten la cima con 16; a siete de Ronaldo Nazário, que suma 15; y a seis de Kylian Mbappé y Gerd Müller, ambos con 14.

El empate ante RD Congo aumentó las dudas. Yoane Wissa igualó antes del descanso y Portugal no encontró respuesta en el segundo tiempo, pese a tener más balón y más nombres de peso.

Cristiano terminó el partido sin ser el eje ofensivo que necesitaba su selección y sin acercarse a los registros históricos que persigue.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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