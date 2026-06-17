Harry Kane supera a Maradona, Cristiano y Neymar como goleador de Mundiales

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    Harry Kane supera a Maradona, Cristiano y Neymar como goleador de Mundiales
    Harry Kane suma 10 goles en Copas del Mundo: 6 en Rusia 2018, 2 en Qatar 2022 y 2 en el Mundial 2026. FOTO: AP

Con su doblete ante Croacia, ‘The Big Red Monster’ llegó a 10 goles en Copas del Mundo e igualó a Gary Lineker como máximo goleador inglés

Harry Kane volvió a aparecer en el escenario donde los grandes delanteros se vuelven eternos.

Con su doblete ante Croacia, en el debut de Inglaterra dentro de la Copa del Mundo 2026, el capitán inglés llegó a 10 goles en Mundiales y escaló a una zona histórica que lo coloca por encima de nombres gigantes como Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo y Neymar.

El atacante abrió su cuenta en el partido desde el manchón penal, después de una repetición del cobro, y más tarde volvió a castigar a la defensa croata con un remate de cabeza que puso nuevamente en ventaja a Inglaterra.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mundial-2026-cristiano-ronaldo-desaparece-no-pesa-y-se-aleja-de-la-historia-goleadora-NB21466496

Su actuación fue clave en el triunfo del equipo dirigido por Thomas Tuchel, que inició su camino mundialista con una victoria de alto impacto ante una selección acostumbrada a competir en instancias decisivas.

La cifra tiene un peso especial. Kane llegó a 10 goles mundialistas y alcanzó a Gary Lineker como el máximo anotador de Inglaterra en la historia de la Copa del Mundo.

Lineker, Bota de Oro en México 1986, era la gran referencia inglesa en este rubro, pero Kane ya se sentó en la misma mesa y aún tiene margen para romper el récord en esta misma edición.

El doblete también le permitió dar un salto simbólico dentro de la lista histórica. Maradona, Cristiano Ronaldo y Neymar registran ocho goles en Mundiales, por lo que Kane ya los dejó atrás con una marca que lo confirma como uno de los delanteros más constantes del torneo en los últimos años.

Su relación con la Copa del Mundo comenzó de forma explosiva en Rusia 2018, donde marcó seis goles y ganó la Bota de Oro.

En Qatar 2022 aumentó su registro y, ahora, en 2026, su arranque ante Croacia lo volvió a poner en la conversación de los goleadores que pueden seguir escalando posiciones en la tabla histórica.

Con 10 goles, Kane ya no sólo persigue el récord inglés: también se acerca al grupo de leyendas que dominan la cima histórica de la Copa del Mundo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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