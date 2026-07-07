Mundial 2026: Suiza gana 4-3 en penales y deja fuera a Colombia

La ronda de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con un partido que se definió hasta la última instancia. Suiza consiguió el último boleto a los cuartos de final tras superar a Colombia por 4-3 en la tanda de penales, luego de 120 minutos en los que ninguna de las dos selecciones logró inclinar la balanza a su favor. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio. Desde el arranque, ambos equipos buscaron abrir el marcador con propuestas ofensivas, aunque las defensas y las intervenciones de los guardametas terminaron por mantener el empate durante el tiempo reglamentario.

Colombia intentó imponer condiciones mediante la posesión y la movilidad de sus atacantes, mientras que Suiza apostó por un juego ordenado y por aprovechar los espacios que aparecían en transición. A pesar de las llegadas generadas por ambos conjuntos, el gol nunca apareció y el duelo avanzó al tiempo extra. Durante la prórroga, el desgaste físico comenzó a hacerse evidente. Sin embargo, lejos de bajar el ritmo, las dos selecciones siguieron buscando el tanto que evitara la definición desde los once pasos. Las oportunidades más claras fueron contenidas por los porteros o terminaron desviadas, manteniendo la incertidumbre hasta el silbatazo final.

Con el empate sin goles, el pase a la siguiente ronda tuvo que resolverse en la tanda de penales. Ahí, el conjunto suizo mostró mayor efectividad. Los europeos acertaron cuatro de sus cinco disparos, mientras que Colombia dejó escapar dos cobros que terminaron siendo determinantes para el desenlace del partido. La presión aumentó con cada ejecución, pero Suiza logró mantener la calma en los momentos decisivos para asegurar la victoria por 4-3 desde el punto penal y sellar su clasificación entre las ocho mejores selecciones del torneo. Para Colombia, la eliminación significó el final de una campaña en la que logró competir de igual a igual frente a rivales de alto nivel. El conjunto sudamericano se mantuvo en la pelea durante dos horas de juego, aunque la falta de precisión en la definición terminó marcando su destino. Con este resultado quedó completo el cuadro de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Suiza se convirtió en el último equipo en asegurar su lugar en la siguiente ronda y ahora tendrá una de sus pruebas más exigentes al enfrentarse a la selección de Argentina, que previamente eliminó a Egipto. Colombia, por su parte, se despide del torneo después de caer en una definición por penales que puso fin a su recorrido mundialista.

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