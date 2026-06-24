Mundial 2026: vidente predice abducción extraterrestre de Neymar y Vinícius durante partido de Brasil vs Escocia

A unas horas del encuentro de Brasil vs Escocia de la Copa Mundial 2026, una inesperada predicción ha comenzado a generar conversación en redes sociales. Se trata de las declaraciones de Vo Bahiana, una creadora de contenido y vidente brasileña que se volvió tendencia tras compartir un supuesto sueño relacionado con un partido de Brasil en el torneo. La mujer, a quien algunos usuarios han comparado con la fallecida vidente búlgara Baba Vanga debido a sus predicciones, publicó un video en sus redes sociales donde relató una visión que, según afirmó, ocurrió mientras dormía. Su relato involucra un escenario poco común: una supuesta invasión extraterrestre durante un encuentro mundialista.

De acuerdo con Vo Bahiana, el fenómeno ocurriría durante el partido entre Brasil y Escocia programado en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. En el video, la brasileña aseguró haber visto naves espaciales descender sobre el estadio mientras se desarrollaba el encuentro. “Vi alienígenas invadiendo la cancha en Miami y observé cómo los jugadores eran llevados por la primera nave que llegó”, comentó la mujer en la grabación que rápidamente acumuló miles de reproducciones y reacciones. La vidente señaló además que cerca de 700 personas serían abducidas durante el supuesto incidente. Entre ellas mencionó a Neymar y Vinícius Jr., dos de las principales figuras del futbol brasileño y nombres recurrentes en las conversaciones sobre el desempeño de Brasil en el Mundial 2026.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron una mezcla de humor, sorpresa y teorías entre los usuarios de distintas plataformas digitales. Mientras algunos tomaron la predicción como una curiosidad más del entorno digital, otros la relacionaron con antiguas profecías que han resurgido en internet a raíz de la Copa del Mundo. Uno de los elementos que impulsó la conversación fue la constante comparación con Baba Vanga, conocida por las predicciones que se le atribuyen décadas después de su muerte. En las últimas semanas, usuarios han retomado una supuesta profecía relacionada con la aparición de una “nueva luz en el cielo” durante un importante evento deportivo internacional. Aunque no existe evidencia que vincule directamente esa interpretación con el Mundial 2026, diversas publicaciones en redes sociales han conectado ambas historias, alimentando especulaciones sobre fenómenos extraterrestres y acontecimientos inusuales durante el torneo. Por ahora, las declaraciones de Vo Bahiana permanecen en el terreno de las creencias personales y el contenido viral. Sin embargo, el caso demuestra cómo el Mundial 2026 no solo genera expectativa por lo que sucede dentro de la cancha, sino también por las historias y teorías que circulan alrededor del evento deportivo más seguido del planeta.

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