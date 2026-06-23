Didier Deschamps deja a la Selección de Francia en el Mundial 2026 tras la muerte de su madre

La muerte de la madre de Didier Deschamps obligó al seleccionador de Francia a abandonar de forma inesperada la concentración del equipo en Estados Unidos, una situación que cambia el entorno de los Bleus a unos días de definir el liderato del Grupo I en la Copa del Mundo 2026. El técnico francés dejó este martes las instalaciones del equipo en Massachusetts tras recibir la noticia del fallecimiento de su madre. La Federación Francesa de Futbol confirmó que Deschamps viajará a Europa para acompañar a su familia y atender los servicios funerarios, por lo que no dirigirá las prácticas previas ni estará en el banquillo para el encuentro del viernes ante Noruega.

La ausencia llega en una fase decisiva del torneo. Francia ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final después de sumar dos victorias consecutivas, pero todavía debe disputar el primer lugar del sector frente a una selección noruega que también acumula seis puntos.

Ante este escenario, el auxiliar Guy Stéphan tomará las riendas del equipo. El experimentado integrante del cuerpo técnico será el encargado de dirigir los entrenamientos de miércoles y jueves, además de asumir la conducción del combinado francés durante el compromiso que se disputará en el Estadio de Boston. La Federación Francesa emitió un comunicado para informar que Didier Deschamps no podrá estar presente en las sesiones de trabajo ni en el partido correspondiente a la tercera jornada. Philippe Diallo, presidente del organismo y quien acompaña a la delegación en territorio estadounidense, respaldó la decisión y confirmó que el cuerpo técnico mantendrá la planificación establecida para el cierre de la fase de grupos. La transición será inmediata. Deschamps abandonó la concentración el martes, mientras que Stéphan quedará al frente del plantel hasta el partido del viernes, en el que Francia enfrentará a una Noruega encabezada por Erling Haaland.

La noticia se produce además en un momento especial para Deschamps. El entrenador vive sus últimas semanas al frente de la selección francesa, luego de anunciar que dejará el cargo al concluir la Copa del Mundo 2026. Desde que asumió el puesto ha dirigido 181 encuentros y suma 118 triunfos. Con Kylian Mbappé como referente en el terreno de juego, Francia buscará cerrar la primera fase con el liderato del grupo y dedicar un resultado positivo a su entrenador, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles fuera de las canchas.

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