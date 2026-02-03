Obed Vargas entrena con el Atlético de Madrid y es arropado por Antoine Griezmann

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 3 febrero 2026
    Obed Vargas entrena con el Atlético de Madrid y es arropado por Antoine Griezmann
    Obed Vargas tuvo su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid en Majadahonda, acompañado por figuras como Antoine Griezmann, en el inicio de su etapa con el club rojiblanco. FOTO: X/ATLÉTICO DE MADRID

El mediocampista mexicano realizó su primera práctica con los Colchoneros, donde convivió y trabajó de cerca con referentes del plantel como el ‘Principito’

Obed Vargas, volante mexicano de 20 años y reciente fichaje del Atlético de Madrid procedente del Seattle Sounders, realizó su primera sesión de entrenamientos con el primer equipo este martes en las instalaciones del club rojiblanco en Majadahonda.

La participación del joven mediocampista en la práctica se da apenas unos días después de que el club español confirmara su contratación y firmara un contrato que lo vincula con el equipo hasta 2030.

El entrenamiento contó con la presencia de varios jugadores destacados de la plantilla colchonera, entre ellos el francés Antoine Griezmann, figura y referente del club, con quien Vargas ha manifestado una conexión especial en su carrera futbolística.

TE PUEDE INTERESAR: América confirma el fichaje de Raphael Veiga para el Clausura 2026

Antes incluso de convertirse en jugador del Atlético, Vargas vivió un momento emblemático con Griezmann durante su encuentro en el Mundial de Clubes 2025, cuando aún defendía la camiseta de Sounders, al intercambiar camisetas con el francés, a quien siempre ha considerado su ídolo desde la infancia.

La inclusión de Vargas en la dinámica de trabajo del equipo dirigido por Diego Simeone refleja la intención del club de integrarlo de inmediato en la estructura del plantel y comenzar su adaptación al estilo de juego exigente de LaLiga.

En la sesión también participaron otros refuerzos recientes del Atlético de Madrid, como Ademola Lookman y Rodrigo Mendoza, quienes trabajaron junto al resto de los titulares de cara a los próximos compromisos en Copa del Rey y competición liguera.

Vargas, nacido en Anchorage, Alaska, y representante de la selección nacional de México, suma experiencia tras sus cinco temporadas en la MLS y ahora tiene la oportunidad de dar el salto al fútbol europeo con uno de los clubes más importantes de España.

Su presencia en el entrenamiento de hoy subraya no sólo el cumplimiento de un sueño personal, sino también la apuesta del Atlético por su potencial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


Madrid

Personajes


Antoine Griezmann

Organizaciones


Atlético de Madrid
LaLiga

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Senado morenista

Senado morenista
true

Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston
El alza de precios de gas en EU podría repercutir en los precios de las tarifas eléctricas en México.

Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, programa social parte del programa de Becas para el Bienestar dirigido a estudiantes de secundaria, recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir del mes de febrero.

Beca Rita Cetina sorprende a beneficiarios de nuevo ingreso con pago triple de $5,700 en febrero
Te contamos cómo la famosa conductora peruana frenó la ola de noticias falsas que aseguraban su fallecimiento en pleno 2026.

¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana
El 8 de febrero se juega el Super Bowl, partido al que no es fácil acceder económicamente ante lo caro de las entradas, sin embargo hay diversas opciones para verlo por televisión.

Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia