Obed Vargas entrena con el Atlético de Madrid y es arropado por Antoine Griezmann

Obed Vargas, volante mexicano de 20 años y reciente fichaje del Atlético de Madrid procedente del Seattle Sounders, realizó su primera sesión de entrenamientos con el primer equipo este martes en las instalaciones del club rojiblanco en Majadahonda.

La participación del joven mediocampista en la práctica se da apenas unos días después de que el club español confirmara su contratación y firmara un contrato que lo vincula con el equipo hasta 2030.

El entrenamiento contó con la presencia de varios jugadores destacados de la plantilla colchonera, entre ellos el francés Antoine Griezmann, figura y referente del club, con quien Vargas ha manifestado una conexión especial en su carrera futbolística.

