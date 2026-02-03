Obed Vargas entrena con el Atlético de Madrid y es arropado por Antoine Griezmann
El mediocampista mexicano realizó su primera práctica con los Colchoneros, donde convivió y trabajó de cerca con referentes del plantel como el ‘Principito’
Obed Vargas, volante mexicano de 20 años y reciente fichaje del Atlético de Madrid procedente del Seattle Sounders, realizó su primera sesión de entrenamientos con el primer equipo este martes en las instalaciones del club rojiblanco en Majadahonda.
La participación del joven mediocampista en la práctica se da apenas unos días después de que el club español confirmara su contratación y firmara un contrato que lo vincula con el equipo hasta 2030.
El entrenamiento contó con la presencia de varios jugadores destacados de la plantilla colchonera, entre ellos el francés Antoine Griezmann, figura y referente del club, con quien Vargas ha manifestado una conexión especial en su carrera futbolística.
Antes incluso de convertirse en jugador del Atlético, Vargas vivió un momento emblemático con Griezmann durante su encuentro en el Mundial de Clubes 2025, cuando aún defendía la camiseta de Sounders, al intercambiar camisetas con el francés, a quien siempre ha considerado su ídolo desde la infancia.
La inclusión de Vargas en la dinámica de trabajo del equipo dirigido por Diego Simeone refleja la intención del club de integrarlo de inmediato en la estructura del plantel y comenzar su adaptación al estilo de juego exigente de LaLiga.
En la sesión también participaron otros refuerzos recientes del Atlético de Madrid, como Ademola Lookman y Rodrigo Mendoza, quienes trabajaron junto al resto de los titulares de cara a los próximos compromisos en Copa del Rey y competición liguera.
Vargas, nacido en Anchorage, Alaska, y representante de la selección nacional de México, suma experiencia tras sus cinco temporadas en la MLS y ahora tiene la oportunidad de dar el salto al fútbol europeo con uno de los clubes más importantes de España.
Su presencia en el entrenamiento de hoy subraya no sólo el cumplimiento de un sueño personal, sino también la apuesta del Atlético por su potencial.