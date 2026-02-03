América confirma el fichaje de Raphael Veiga para el Clausura 2026

El Club América anunció este martes el fichaje del mediocampista brasileño Raphael Veiga, de 30 años, como nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tras semanas de negociaciones y expectativa.

Veiga llega proveniente del Sociedade Esportiva Palmeiras, donde fue figura durante ocho temporadas y se consolidó como uno de los mediocampistas ofensivos más destacados de Brasil, con gran participación en títulos como dos Campeonatos Brasileños, dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y múltiples campeonatos estatales.

El anuncio oficial se realizó esta mañana a través de las cuentas del club, donde también se indicó que el fichaje será en calidad de préstamo con opción de compra, aunque no se dieron a conocer detalles económicos ni la duración exacta del contrato.

