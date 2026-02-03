América confirma el fichaje de Raphael Veiga para el Clausura 2026

    América confirma el fichaje de Raphael Veiga para el Clausura 2026
    Raphael Veiga posa con la camiseta del Club América tras confirmarse su fichaje como nuevo refuerzo de las Águilas para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. FOTO: X/CLUB AMÉRICA

El mediocampista brasileño llega procedente del Palmeiras para reforzar al equipo dirigido por André Jardine

El Club América anunció este martes el fichaje del mediocampista brasileño Raphael Veiga, de 30 años, como nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tras semanas de negociaciones y expectativa.

Veiga llega proveniente del Sociedade Esportiva Palmeiras, donde fue figura durante ocho temporadas y se consolidó como uno de los mediocampistas ofensivos más destacados de Brasil, con gran participación en títulos como dos Campeonatos Brasileños, dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y múltiples campeonatos estatales.

El anuncio oficial se realizó esta mañana a través de las cuentas del club, donde también se indicó que el fichaje será en calidad de préstamo con opción de compra, aunque no se dieron a conocer detalles económicos ni la duración exacta del contrato.

El entrenador André Jardine destacó la jerarquía del nuevo refuerzo y la importancia de su llegada para aportar creatividad y gol al equipo, que inició el torneo con dificultades en la ofensiva y busca mejorar su rendimiento en el Clausura 2026.

Veiga, quien puede desempeñarse como mediocampista ofensivo o mediapunta, se integrará a los entrenamientos una vez que concluya con sus trámites de adaptación en México.

Aunque aún no ha debutado oficialmente con las Águilas, podría estar disponible para el compromiso del próximo sábado ante Rayados de Monterrey.

Este fichaje llega en un momento de transición para el América, tras las salidas de jugadores como Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, y se espera que la llegada del brasileño marque un impulso ofensivo en la segunda parte de la temporada.

