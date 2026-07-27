Saraperos se juega el todo por el todo ante Rieleros en el Madero: fecha, hora y dónde ver la serie

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    Saraperos se juega el todo por el todo ante Rieleros en el Madero: fecha, hora y dónde ver la serie
    El Estadio Francisco I. Madero será escenario de una serie con impacto directo en la pelea por la clasificación. FOTO: LMB

Tras vencer a los líderes Toros de Tijuana para mantenerse con vida, Saltillo afrontará una serie decisiva ante Aguascalientes, rival que actualmente ocupa el último puesto de clasificación a los playoffs en la Zona Norte

Los Saraperos de Saltillo disputarán a partir de este martes la serie más importante de su temporada cuando reciban a los Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Francisco I. Madero, en un enfrentamiento que podría definir el destino de ambos equipos rumbo a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.

A falta de nueve juegos para concluir el calendario regular, la Nave Verde mantiene posibilidades matemáticas de clasificación, aunque necesita cerrar con fuerza y recortar terreno frente a un rival que actualmente ocupa el sexto y último puesto de acceso a la postemporada en la Zona Norte.

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Los Rieleros llegan a Saltillo con marca de 39 victorias y 41 derrotas, mientras que los Saraperos registran 34 triunfos y 50 descalabros. La diferencia entre ambos clubes convierte esta serie en un duelo directo de gran importancia para las aspiraciones de la novena saltillense.

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El conjunto dirigido por José Molina afrontará el compromiso con el impulso anímico que dejó la victoria conseguida el domingo frente a los Toros de Tijuana. Después de perder la serie ante los líderes de la zona, los Saraperos evitaron la barrida al imponerse 5-4 con una carrera en la novena entrada impulsada por Donny Sands.

Ese triunfo permitió a Saltillo mantenerse en la pelea y llegar con opciones a una semana en la que no hay margen para el error. Una buena actuación frente a Aguascalientes podría acercar a la Nave Verde a la zona de clasificación, mientras que un resultado adverso complicaría seriamente sus aspiraciones.

Del otro lado estará una ofensiva que ha sido una de las más productivas de la Zona Norte. Los Rieleros han encontrado consistencia en el bateo gracias a peloteros como Maikel Serrano y Ángel Reyes, quienes encabezan una alineación capaz de generar carreras con regularidad. Sin embargo, el pitcheo ha sido uno de los aspectos que más ha complicado al conjunto hidrocálido durante la campaña.

La serie particular entre ambos equipos favorece a los Rieleros. En mayo, Aguascalientes ganó los dos primeros encuentros disputados en el Estadio Alberto Romo Chávez por pizarras de 8-6 y 8-1. Saraperos evitó la barrida en el tercer juego con una victoria de 7-1 respaldada por una sólida actuación de Erich Uelmen y un cuadrangular de Oscar Colás.

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Además, Saltillo realizó movimientos en su roster antes de encarar esta recta final, destacando la activación del lanzador Sergio García-Repper con la intención de fortalecer un cuerpo de relevistas que ha enfrentado diversos desafíos durante la temporada.

La serie arrancará este martes 28 de julio a las 19:30 horas en el Estadio Francisco I. Madero y marcará la última presentación de los Saraperos como locales en la campaña regular. Los encuentros podrán seguirse a través de Saraperos Network.

Para la Nave Verde, el objetivo es claro: ganar para seguir soñando con los playoffs. Para Rieleros, mantener la ventaja. Con ambos equipos jugándose buena parte de su futuro, Saltillo será escenario de una serie con sabor a postemporada.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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