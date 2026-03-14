Oficial: Ignacio Ambriz deja la dirección técnica del León tras derrota ante Xolos en la Liga MX

El ciclo de Ignacio Ambriz al frente del Club León llegó a su fin luego de que el entrenador mexicano presentara su renuncia tras la derrota por 3-0 frente a los Xolos de Tijuana, resultado que agravó el mal momento del equipo en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La caída ante el conjunto fronterizo terminó por detonar la crisis deportiva que vive La Fiera, que en las últimas semanas había acumulado resultados irregulares y se mantenía fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla.

La goleada sufrida ante Tijuana marcó el punto de quiebre para el proyecto encabezado por el estratega mexicano.

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Ambriz había regresado al banquillo esmeralda en septiembre de 2025 para iniciar una segunda etapa como director técnico del club, luego de haber vivido una de las mejores épocas en la historia reciente de León durante su primer ciclo.