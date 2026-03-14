Oficial: Ignacio Ambriz deja la dirección técnica del León tras derrota ante Xolos en la Liga MX

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Fútbol
/ 14 marzo 2026
    Oficial: Ignacio Ambriz deja la dirección técnica del León tras derrota ante Xolos en la Liga MX
    Ignacio Ambriz dejó la dirección técnica del Club León después de la derrota 3-0 ante los Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 de la Liga MX. FOTO: MEXSPORT

La caída 3-0 ante Tijuana detonó la salida del técnico mexicano de los Esmeraldas, que atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026

El ciclo de Ignacio Ambriz al frente del Club León llegó a su fin luego de que el entrenador mexicano presentara su renuncia tras la derrota por 3-0 frente a los Xolos de Tijuana, resultado que agravó el mal momento del equipo en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La caída ante el conjunto fronterizo terminó por detonar la crisis deportiva que vive La Fiera, que en las últimas semanas había acumulado resultados irregulares y se mantenía fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla.

La goleada sufrida ante Tijuana marcó el punto de quiebre para el proyecto encabezado por el estratega mexicano.

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Ambriz había regresado al banquillo esmeralda en septiembre de 2025 para iniciar una segunda etapa como director técnico del club, luego de haber vivido una de las mejores épocas en la historia reciente de León durante su primer ciclo.

Resultados que terminaron por sentenciar su etapa

En el actual Clausura 2026, el equipo esmeralda no logró encontrar regularidad. Desde las primeras jornadas se mantuvo lejos de los primeros puestos de la tabla y llegó a colocarse fuera de los lugares de Liguilla, situación que generó presión sobre el cuerpo técnico.

La derrota ante Xolos terminó por confirmar la crisis futbolística del club. Con un marcador de 3-0, León sufrió uno de los golpes más duros de la temporada, lo que llevó a Ambriz a dar un paso al costado y dejar el cargo para intentar que el equipo reaccione en la recta final del campeonato.

Un técnico con historia en León

Ignacio Ambriz es considerado uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente de La Fiera. Durante su primera etapa al frente del equipo, entre 2018 y 2021, consiguió el título de la Liga MX en el Guardianes 2020, además de establecer marcas importantes de rendimiento para la institución.

Su regreso en 2025 buscaba recuperar ese protagonismo, pero los resultados del Clausura 2026 no acompañaron el proyecto y terminaron por precipitar su salida.

Ahora, la directiva del León deberá definir al nuevo responsable del banquillo esmeralda mientras el equipo intenta recomponer el rumbo en el torneo

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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