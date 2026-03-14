Obed Vargas convence al ‘Cholo’ Simeone: elogios y titularidad en triunfo del Atlético de Madrid
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El mediocampista mexicano vivió un día destacado en el Estadio Metropolitano al aparecer como titular con el Atlético de Madrid en el triunfo 1-0 sobre el Getafe en LaLiga
El futbol mexicano volvió a hacerse notar en Europa. El mediocampista mexicano Obed Vargas fue titular con el Atlético de Madrid en la victoria 1-0 ante el Getafe en la jornada 28 de LaLiga, actuación que incluso fue reconocida públicamente por el técnico argentino Diego “Cholo” Simeone, quien destacó el desempeño del joven futbolista.
El encuentro se disputó en el Estadio Metropolitano, donde el conjunto colchonero logró imponerse por la mínima diferencia gracias a un gol de larga distancia del defensor argentino Nahuel Molina en los primeros minutos del partido.
Con ese tanto, el Atlético aseguró tres puntos importantes en su pelea por mantenerse en los puestos altos de la clasificación del futbol español.
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La primera titularidad del mexicano con el Atleti
La alineación de Simeone incluyó por primera vez como titular al mediocampista mexicano de 20 años, quien llegó al club en febrero procedente del Seattle Sounders de la MLS.
Vargas formó parte del mediocampo junto a referentes como Koke y Nicolás González, en un once con varias rotaciones debido al exigente calendario del equipo.
Durante el partido, el joven jugador azteca disputó 74 minutos antes de ser sustituido, dejando buenas sensaciones por su trabajo en la recuperación y la circulación del balón en el mediocampo.
Simeone destaca el desempeño de Vargas
Tras el encuentro, Diego Simeone valoró el rendimiento colectivo del equipo y también resaltó la actuación del mexicano, a quien reconoció por su solidez pese a tener poca experiencia con el primer equipo.
El entrenador explicó que la sustitución se debió principalmente al desgaste físico, luego de un partido muy exigente.
El técnico colchonero también ha señalado anteriormente que Vargas es un jugador joven con “energía, actitud y talento”, características que lo convierten en una apuesta interesante dentro del proyecto del club español.
Un mexicano que empieza a abrirse paso en Europa
El mediocampista, nacido en 2005 y ya internacional con la selección mexicana, dio así un paso importante en su proceso de adaptación al futbol europeo.
Su participación en el triunfo ante Getafe representa una señal de confianza por parte del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, que poco a poco comienza a darle minutos en partidos oficiales.