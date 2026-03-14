Obed Vargas convence al ‘Cholo’ Simeone: elogios y titularidad en triunfo del Atlético de Madrid

El futbol mexicano volvió a hacerse notar en Europa. El mediocampista mexicano Obed Vargas fue titular con el Atlético de Madrid en la victoria 1-0 ante el Getafe en la jornada 28 de LaLiga, actuación que incluso fue reconocida públicamente por el técnico argentino Diego “Cholo” Simeone, quien destacó el desempeño del joven futbolista.

El encuentro se disputó en el Estadio Metropolitano, donde el conjunto colchonero logró imponerse por la mínima diferencia gracias a un gol de larga distancia del defensor argentino Nahuel Molina en los primeros minutos del partido.

Con ese tanto, el Atlético aseguró tres puntos importantes en su pelea por mantenerse en los puestos altos de la clasificación del futbol español.

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La primera titularidad del mexicano con el Atleti

La alineación de Simeone incluyó por primera vez como titular al mediocampista mexicano de 20 años, quien llegó al club en febrero procedente del Seattle Sounders de la MLS.