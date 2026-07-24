¡Oficial! Pumas ficha a Luciano Herrera: ¿quién es el nuevo refuerzo auriazul?

Los Pumas de la UNAM hicieron oficial el fichaje de Luciano Herrera como nuevo refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga MX. El extremo argentino llega procedente de Newell’s Old Boys para ampliar las variantes ofensivas de Esteban Solari en la banda izquierda. Herrera, de 30 años y 1.79 metros de estatura, es un atacante zurdo que puede jugar por ambos costados. Su velocidad, cambio de ritmo y capacidad para encarar son las armas con las que buscará ganarse a Ciudad Universitaria.

La incorporación responde a una necesidad del plantel. Después de la salida de Jordan Carrillo a Chivas, Pumas perdió profundidad por el sector izquierdo y requería un futbolista capaz de abrir la cancha, romper líneas y participar en la generación de oportunidades.

Aunque el club no reveló los términos económicos, reportes previos señalaron que el acuerdo con Newell’s contempla un préstamo por un año con opción de compra. La operación incluiría una cláusula que convertiría la adquisición en obligatoria si el jugador cumple determinados objetivos deportivos. Luciano Ramón Herrera nació el 31 de mayo de 1996 en Ledesma, Jujuy. Inició su carrera en Gimnasia y Tiro de Salta, pasó por Central Norte y encontró mayor regularidad en Deportivo Maipú. Su rendimiento le abrió las puertas de Defensa y Justicia en 2024 y, un año después, de Newell’s. Con la Lepra vivió su etapa más productiva en Primera División: durante 2025 disputó 29 partidos, marcó seis goles y entregó tres asistencias.

Sin embargo, su rendimiento bajó en 2026, año en el que acumuló 16 apariciones, ninguna anotación y solamente un pase para gol. Pumas apuesta así por recuperar la mejor versión del jujeño. El argentino aterriza en un momento de presión para Pumas, que comenzó el Apertura 2026 con una derrota de 3-0 ante Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. Herrera deberá adaptarse muy pronto al futbol mexicano y demostrar que puede aportar desequilibrio, profundidad y mayor producción ofensiva al proyecto de Solari.