¡Bombazo en River! Ángel Correa llega desde Tigres en transferencia récord

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    ¡Bombazo en River! Ángel Correa llega desde Tigres en transferencia récord
    Ángel Correa vuelve al futbol argentino después de 12 años y se convierte en el sexto refuerzo de River Plate. FOTO: X

El campeón del mundo dejó Tigres tras una operación que podría alcanzar los 17 millones de dólares y firmará hasta diciembre de 2029

River Plate hizo oficial la incorporación de Ángel Correa y terminó con una larga novela del mercado. El club de Núñez confirmó este viernes un acuerdo con Tigres UANL por la transferencia definitiva del delantero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022.

Aunque el comunicado no reveló cantidades, medios argentinos señalan que el Millonario pagará 15 millones de dólares y podría agregar otros dos por objetivos. Si se cumplen los bonos, la operación llegaría a 17 millones y sería la compra más cara en la historia del futbol argentino.

Correa, de 31 años, llegó este viernes a Buenos Aires y ya completó los estudios médicos en el Centro Médico Rossi. El siguiente paso será firmar un contrato hasta diciembre de 2029 y quedar a disposición de Eduardo “Chacho” Coudet.

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El desenlace se produjo después de dos meses de gestiones y un cierre cargado de tensión. Tigres exigía recibir 15 millones para permitir su salida, mientras River buscaba distribuir parte del pago y añadir variables.

El conjunto mexicano habría modificado algunas condiciones cuando el trato estaba cerca, pero las partes lo destrabaron con 15 millones fijos más dos en bonos.

Ángel Correa no sería considerado para el partido del sábado ante Barracas Central en el Monumental. Si la documentación y su habilitación avanzan sin contratiempos, su posible debut se perfila para el miércoles frente a Gimnasia, en La Plata.

El atacante regresa al futbol argentino 12 años después de dejar San Lorenzo para iniciar una extensa etapa en el Atlético de Madrid. Su paso por Tigres duró una temporada, pero dejó impacto inmediato: 23 goles y 14 asistencias en 54 partidos.

Puede actuar como mediapunta, segundo delantero o extremo, por lo que dará a Coudet movilidad, presión y desequilibrio.

Correa es el sexto refuerzo de River en esta ventana, tras Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Mauro Arambarri y Giovanni González. El Millonario suma jerarquía mundial para reconstruir su ataque y competir por el Torneo Clausura 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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