¡Bombazo en River! Ángel Correa llega desde Tigres en transferencia récord

River Plate hizo oficial la incorporación de Ángel Correa y terminó con una larga novela del mercado. El club de Núñez confirmó este viernes un acuerdo con Tigres UANL por la transferencia definitiva del delantero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022.

Aunque el comunicado no reveló cantidades, medios argentinos señalan que el Millonario pagará 15 millones de dólares y podría agregar otros dos por objetivos. Si se cumplen los bonos, la operación llegaría a 17 millones y sería la compra más cara en la historia del futbol argentino.

Correa, de 31 años, llegó este viernes a Buenos Aires y ya completó los estudios médicos en el Centro Médico Rossi. El siguiente paso será firmar un contrato hasta diciembre de 2029 y quedar a disposición de Eduardo “Chacho” Coudet.