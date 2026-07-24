¡Es oficial! Liga MX regresa a EA Sports FC 27: fecha y equipos confirmados

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    ¡Es oficial! Liga MX regresa a EA Sports FC 27: fecha y equipos confirmados
    Los aficionados podrán jugar nuevamente con los equipos, futbolistas, uniformes y escudos oficiales del campeonato mexicano. FOTO: EA FC 27

Tras cuatro entregas ausente, el futbol mexicano volverá al videojuego con sus 18 clubes licenciados y también tendrá presencia en FC Mobile

¡La Liga MX estará oficialmente en EA Sports FC 27! Electronic Arts y el campeonato nacional anunciaron una alianza multianual que devolverá al futbol mexicano a la popular franquicia, tanto en consolas y PC como en EA Sports FC Mobile.

El acuerdo contempla la integración de los 18 clubes con sus identidades, futbolistas y elementos de partido inspirados en la cultura nacional.

América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Rayados, Toluca y el resto de los equipos podrán volver a utilizarse con licencia oficial.

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“Un sonido que reconocemos, aquí estamos festejando”, publicó la Liga MX para confirmar una de las noticias más esperadas por la comunidad.

El regreso pondrá fin a cuatro entregas consecutivas sin el torneo mexicano: apareció por última vez en FIFA 22 y quedó fuera de FIFA 23, EA Sports FC 24, FC 25 y FC 26 debido al acuerdo que la competición mantenía con Konami para eFootball.

¿Qué incluirá la Liga MX en EA Sports FC 27?

Los usuarios encontrarán escudos, uniformes, plantillas e identidad visual de los clubes mexicanos.

EA no ha precisado qué estadios serán recreados ni si habrá cánticos o una presentación exclusiva para el campeonato. Esos detalles se conocerán conforme se acerque el estreno.

Jeff Sharma, vicepresidente de Marca de EA Sports FC, destacó la tradición de la Liga MX y sus aficionados. Mikel Arriola afirmó que el videojuego ayudará a conectar con nuevas generaciones y ampliar el alcance del torneo.

¿Cuándo sale EA Sports FC 27?

EA Sports FC 27 será lanzado el 25 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Las ediciones Ultimate y Ultimate Plus ofrecerán acceso anticipado desde el 18 de septiembre.

El título también estrenará The Grounds, un espacio social con futbol callejero, duelos uno contra uno y Clubes.

Para el público mexicano, el fichaje será volver a tomar el control de su equipo y competir con sus colores oficiales después de cuatro años de ausencia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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