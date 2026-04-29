Atlético de Madrid vs Arsenal: Todo por decidir tras el empate en Semifinales de Champions League

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Fútbol Internacional
/ 29 abril 2026
    Atlético de Madrid vs Arsenal: Todo por decidir tras el empate en Semifinales de Champions League
    Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el Metropolitano y definirán el pase a la Final de la Champions League en el Emirates Stadium. FOTO: AP

Colchoneros y Gunners igualaron 1-1 en el Metropolitano, en una Ida de Semifinales de Champions League marcada por penales, VAR y una eliminatoria que se definirá en Londres

Atlético de Madrid y Arsenal firmaron un empate 1-1 en el Estadio Metropolitano, en el primer capítulo de una Semifinal de Champions League que quedó completamente abierta rumbo a la Vuelta en el Emirates Stadium.

En un partido tenso, táctico y decidido desde los once pasos, Viktor Gyökeres adelantó a los Gunners antes del descanso, mientras que Julián Álvarez rescató la igualdad para el equipo de Diego Simeone en el complemento.

El duelo inició con el Atlético intentando imponer ritmo desde casa, empujado por un Metropolitano que esperaba una noche europea de alto voltaje. Sin embargo, el Arsenal logró resistir el primer tramo rojiblanco y encontró premio justo antes del medio tiempo.

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Al minuto 44, Gyökeres cayó dentro del área tras una acción con David Hancko y el propio delantero sueco convirtió el penalti para poner el 0-1, golpe que mandó al conjunto inglés al descanso con ventaja.

La respuesta colchonera llegó en la segunda parte. Al 56’, el VAR detectó una mano de Ben White dentro del área tras un disparo de Marcos Llorente, por lo que el árbitro Danny Makkelie señaló penalti para el Atlético.

Julián Álvarez tomó la responsabilidad y definió con potencia para el 1-1, encendiendo de nuevo al Metropolitano y metiendo al equipo español de lleno en la pelea por la eliminatoria.

Tras el empate, el Atlético vivió sus mejores minutos. Antoine Griezmann estrelló un remate en el travesaño y Ademola Lookman tuvo una ocasión clara para completar la remontada, pero no logró superar a David Raya.

El Arsenal, por su parte, también tuvo una nueva oportunidad desde el punto penal cuando el árbitro sancionó una acción sobre Eberechi Eze, aunque la decisión fue revertida después de la revisión en el VAR.

El 1-1 deja una serie sin dueño. Arsenal se llevará la definición a Londres con el respaldo de su afición, pero sin margen de comodidad ante un Atlético acostumbrado a competir eliminatorias de máxima exigencia.

La Vuelta se disputará el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, a las 1 de la tarde, donde se conocerá a uno de los finalistas de la Champions League.

El ganador de esta eliminatoria avanzará a la Final del 30 de mayo en Budapest, donde enfrentará al vencedor de la otra Semifinal entre PSG y Bayern Múnich.

Por ahora, la serie entre Atlético y Arsenal mantiene vivo el sueño de dos clubes que han perseguido durante años la Champions League y que tendrán 90 minutos más, o quizá tiempo extra, para acercarse a la Orejona.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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