Pablo Barrera anuncia su retiro del futbol profesional a los 38 años

Pablo Barrera anunció este miércoles su retiro del futbol profesional, poniendo punto final a una trayectoria de dos décadas en las canchas.

El extremo mexicano, surgido de las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM, confirmó que colgará los botines al término del Torneo Apertura 2025, en el que actualmente milita con los Gallos Blancos de Querétaro.

El anuncio fue hecho de manera conjunta con la directiva queretana, que reconoció la entrega y profesionalismo de Barrera, adelantando que el jugador continuará ligado al club dentro de un nuevo rol institucional una vez que concluya su etapa como futbolista.

UN LEGADO FORJADO EN MÉXICO Y EUROPA

Desde su debut con Pumas en 2005, Barrera se consolidó como uno de los extremos más veloces y desequilibrantes del futbol mexicano.