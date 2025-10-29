Pablo Barrera anuncia su retiro del futbol profesional a los 38 años

Fútbol
/ 29 octubre 2025
    Pablo Barrera anuncia su retiro del futbol profesional a los 38 años
    El veterano extremo mexicano confirmó que cerrará su carrera en el Apertura 2025 con los Gallos Blancos de Querétaro FOTO: MEXSPORT

El histórico extremo mexicano pone fin a una carrera de 20 años en el futbol profesional; su despedida será con los Gallos Blancos de Querétaro, club con el que cierra su ciclo como jugador

Pablo Barrera anunció este miércoles su retiro del futbol profesional, poniendo punto final a una trayectoria de dos décadas en las canchas.

El extremo mexicano, surgido de las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM, confirmó que colgará los botines al término del Torneo Apertura 2025, en el que actualmente milita con los Gallos Blancos de Querétaro.

El anuncio fue hecho de manera conjunta con la directiva queretana, que reconoció la entrega y profesionalismo de Barrera, adelantando que el jugador continuará ligado al club dentro de un nuevo rol institucional una vez que concluya su etapa como futbolista.

TE PUEDE INTERESAR: Canelo Álvarez celebra 20 años en el ring: 20 peleas que definieron la carrera del tapatío

UN LEGADO FORJADO EN MÉXICO Y EUROPA

Desde su debut con Pumas en 2005, Barrera se consolidó como uno de los extremos más veloces y desequilibrantes del futbol mexicano.

Su talento lo llevó a defender los colores del West Ham United de Inglaterra y del Real Zaragoza de España, además de vestir las camisetas de Cruz Azul, Monterrey y Querétaro en la Liga MX.

A lo largo de su carrera disputó más de 450 partidos oficiales, ganó títulos de liga con Pumas y se convirtió en un referente de la Selección Mexicana.

Su momento más recordado con el Tri fue en la final de la Copa Oro 2011, cuando marcó un doblete ante Estados Unidos que selló la victoria 4-2 en el Rose Bowl.

SE DESPEDIRÁ EN EL APERTURA 2025

De acuerdo con medios nacionales, el retiro oficial de Barrera se concretará al cierre del Apertura 2025. Aunque aún no se define el partido exacto, se prevé que su despedida ocurra en la última jornada del torneo, con Querétaro rindiéndole homenaje frente a su afición.

En la actual temporada, el futbolista de 38 años ha tenido participación limitada, acumulando poco más de 400 minutos en nueve encuentros, pero manteniendo su rol de líder y ejemplo dentro del vestidor queretano.

UN ADIÓS CON RECONOCIMIENTO

El retiro de Pablo Barrera marca el final de una etapa para una generación que llevó a México al protagonismo en la Concacaf y exportó talento a Europa. Su velocidad, liderazgo y profesionalismo lo convirtieron en un jugador respetado dentro y fuera del campo.

Para los Gallos Blancos, su despedida representa también un mensaje de continuidad, pues el club ha confirmado que Barrera se mantendrá vinculado a su estructura deportiva, aportando su experiencia en la formación de nuevas generaciones.

Temas


Futbol

Localizaciones


Querétaro

Organizaciones


Liga MX
Gallos Blancos del Querétaro

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
El tijuanense ha sido pieza clave detrás del plato para que los Blue Jays estén a un paso del título.

Blue Jays a un triunfo del título y de convertir a Alejandro Kirk en el primer cátcher mexicano campeón de la MLB
Trailer de “Scream 7”: Sidney Prescott enfrenta nuevamente a Ghostface.

Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual