Pablo Barrera anuncia su retiro del futbol profesional a los 38 años
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El histórico extremo mexicano pone fin a una carrera de 20 años en el futbol profesional; su despedida será con los Gallos Blancos de Querétaro, club con el que cierra su ciclo como jugador
Pablo Barrera anunció este miércoles su retiro del futbol profesional, poniendo punto final a una trayectoria de dos décadas en las canchas.
El extremo mexicano, surgido de las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM, confirmó que colgará los botines al término del Torneo Apertura 2025, en el que actualmente milita con los Gallos Blancos de Querétaro.
El anuncio fue hecho de manera conjunta con la directiva queretana, que reconoció la entrega y profesionalismo de Barrera, adelantando que el jugador continuará ligado al club dentro de un nuevo rol institucional una vez que concluya su etapa como futbolista.
TE PUEDE INTERESAR: Canelo Álvarez celebra 20 años en el ring: 20 peleas que definieron la carrera del tapatío
UN LEGADO FORJADO EN MÉXICO Y EUROPA
Desde su debut con Pumas en 2005, Barrera se consolidó como uno de los extremos más veloces y desequilibrantes del futbol mexicano.
Su talento lo llevó a defender los colores del West Ham United de Inglaterra y del Real Zaragoza de España, además de vestir las camisetas de Cruz Azul, Monterrey y Querétaro en la Liga MX.
A lo largo de su carrera disputó más de 450 partidos oficiales, ganó títulos de liga con Pumas y se convirtió en un referente de la Selección Mexicana.
Su momento más recordado con el Tri fue en la final de la Copa Oro 2011, cuando marcó un doblete ante Estados Unidos que selló la victoria 4-2 en el Rose Bowl.
SE DESPEDIRÁ EN EL APERTURA 2025
De acuerdo con medios nacionales, el retiro oficial de Barrera se concretará al cierre del Apertura 2025. Aunque aún no se define el partido exacto, se prevé que su despedida ocurra en la última jornada del torneo, con Querétaro rindiéndole homenaje frente a su afición.
En la actual temporada, el futbolista de 38 años ha tenido participación limitada, acumulando poco más de 400 minutos en nueve encuentros, pero manteniendo su rol de líder y ejemplo dentro del vestidor queretano.
UN ADIÓS CON RECONOCIMIENTO
El retiro de Pablo Barrera marca el final de una etapa para una generación que llevó a México al protagonismo en la Concacaf y exportó talento a Europa. Su velocidad, liderazgo y profesionalismo lo convirtieron en un jugador respetado dentro y fuera del campo.
Para los Gallos Blancos, su despedida representa también un mensaje de continuidad, pues el club ha confirmado que Barrera se mantendrá vinculado a su estructura deportiva, aportando su experiencia en la formación de nuevas generaciones.