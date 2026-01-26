Pedro Aquino, exSantos Laguna, es separado de Alianza Lima en medio de escándalo por abuso sexual

El mediocampista Pedro Aquino, exjugador de Santos Laguna y actualmente en Alianza Lima de la Liga 1 de Perú, fue separado de forma indefinida del primer equipo por un presunto acto de indisciplina que se registró durante la pretemporada del club en Uruguay.

La decisión fue comunicada por la directiva del club y difundida en las últimas horas por periodistas deportivos que siguen de cerca el caso.

La medida se da en medio de una grave crisis institucional en Alianza Lima, motivada por una denuncia penal por presunto abuso sexual presentada en Argentina contra tres jugadores del plantel, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tras un hecho sucedido en una habitación de hotel durante la concentración del equipo en Montevideo.

