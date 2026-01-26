Pedro Aquino, exSantos Laguna, es separado de Alianza Lima en medio de escándalo por abuso sexual

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 26 enero 2026
    Pedro Aquino, exSantos Laguna, es separado de Alianza Lima en medio de escándalo por abuso sexual
    Pedro Aquino, exfutbolista de Santos Laguna, fue separado de Alianza Lima por actos de indisciplina, aunque no está señalado en el caso de abuso sexual que sacude al club peruano. FOTO: ESPECIAL

El exjugador del club de Torreón fue apartado de forma indefinida del plantel blanquiazul tras un episodio ocurrido en la pretemporada en Uruguay

El mediocampista Pedro Aquino, exjugador de Santos Laguna y actualmente en Alianza Lima de la Liga 1 de Perú, fue separado de forma indefinida del primer equipo por un presunto acto de indisciplina que se registró durante la pretemporada del club en Uruguay.

La decisión fue comunicada por la directiva del club y difundida en las últimas horas por periodistas deportivos que siguen de cerca el caso.

La medida se da en medio de una grave crisis institucional en Alianza Lima, motivada por una denuncia penal por presunto abuso sexual presentada en Argentina contra tres jugadores del plantel, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tras un hecho sucedido en una habitación de hotel durante la concentración del equipo en Montevideo.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo se hospedará en un exclusivo resort de la Riviera Maya durante su visita a México

Esa denuncia, sin embargo, no involucra directamente a Aquino en el presunto delito, según el periodista Kevin Pacheco, quien informó los detalles durante el programa Fútbol Satélite.

Pacheco explicó que Aquino “no está implicado en la denuncia por supuesto abuso sexual”, pero sí fue señalado por estar presente en la habitación y participar en una falta disciplinaria, lo que fue considerado una violación a las normas internas de conducta del club.

En su declaración, el mediocampista negó haber consumido alcohol o participado en actos relacionados con el delito que se investiga, aunque sí reconoció haber estado en el lugar de los hechos.

Como consecuencia, la directiva decidió apartarlo del plantel principal mientras se determina su situación contractual y la evolución de las investigaciones internas.

Esta sanción se suma a las ya aplicadas contra Zambrano, Trauco y Peña, generando un remodelado escenario para el equipo que afronta retos tanto en el torneo local como en competiciones internacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Castigos
Delitos Sexuales
Futbol

Localizaciones


Lima

Organizaciones


Santos Laguna

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta.

‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos