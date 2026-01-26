Pedro Aquino, exSantos Laguna, es separado de Alianza Lima en medio de escándalo por abuso sexual
El exjugador del club de Torreón fue apartado de forma indefinida del plantel blanquiazul tras un episodio ocurrido en la pretemporada en Uruguay
El mediocampista Pedro Aquino, exjugador de Santos Laguna y actualmente en Alianza Lima de la Liga 1 de Perú, fue separado de forma indefinida del primer equipo por un presunto acto de indisciplina que se registró durante la pretemporada del club en Uruguay.
La decisión fue comunicada por la directiva del club y difundida en las últimas horas por periodistas deportivos que siguen de cerca el caso.
La medida se da en medio de una grave crisis institucional en Alianza Lima, motivada por una denuncia penal por presunto abuso sexual presentada en Argentina contra tres jugadores del plantel, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tras un hecho sucedido en una habitación de hotel durante la concentración del equipo en Montevideo.
Esa denuncia, sin embargo, no involucra directamente a Aquino en el presunto delito, según el periodista Kevin Pacheco, quien informó los detalles durante el programa Fútbol Satélite.
Pacheco explicó que Aquino “no está implicado en la denuncia por supuesto abuso sexual”, pero sí fue señalado por estar presente en la habitación y participar en una falta disciplinaria, lo que fue considerado una violación a las normas internas de conducta del club.
En su declaración, el mediocampista negó haber consumido alcohol o participado en actos relacionados con el delito que se investiga, aunque sí reconoció haber estado en el lugar de los hechos.
Como consecuencia, la directiva decidió apartarlo del plantel principal mientras se determina su situación contractual y la evolución de las investigaciones internas.
Esta sanción se suma a las ya aplicadas contra Zambrano, Trauco y Peña, generando un remodelado escenario para el equipo que afronta retos tanto en el torneo local como en competiciones internacionales.