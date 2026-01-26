Cristiano Ronaldo se hospedará en un exclusivo resort de la Riviera Maya durante su visita a México
El astro portugués y la Selección de Portugal tendrían como base el lujoso Fairmont Mayakoba en Cancún previo a su partido de marzo en México
La llegada de la Selección de Portugal y posiblemente Cristiano Ronaldo a México para el amistoso contra la Selección Mexicana el 28 de marzo, en el Estadio Banorte de Ciudad de México, ya cuenta con información sobre su hospedaje fuera de la capital.
Fuentes deportivas y medios internacionales señalan que Cristiano Ronaldo y la selección lusitana habrían elegido hospedarse en el hotel Fairmont Mayakoba, un resort de lujo situado en la Riviera Maya, Quintana Roo, cerca de Playa del Carmen y a aproximadamente 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.
El Fairmont Mayakoba se encuentra sobre la Carretera Federal Cancún–Playa del Carmen Km 298, en pleno entorno del Caribe mexicano, lo que lo convierte en una base cómoda y exclusiva tanto para estancias previas al amistoso en México como para posibles fases del Mundial 2026.
El resort ofrece servicios premium a la altura de una selección de élite: Habitaciones y suites de lujo, muchas con vistas al mar o al canal; múltiples piscinas, incluida una principal de más de 3 mil metros cuadrados con bar acuático y áreas exclusivas solo para adultos.
Campo de golf de clase mundial y facilidades deportivas; spa, gimnasio y zonas de bienestar, así como acceso directo a playa y entorno natural con manglares y vegetación, ideal para descanso y privacidad.
El hospedaje en este tipo de resort supera los estándares convencionales: las tarifas más accesibles rondan los 282–320 euros por noche (habitaciones estándar), mientras que las suites más exclusivas pueden llegar hasta cerca de mil a 2 mil 900 euros por noche, según la temporada y categoría.
Antes de trasladarse a Ciudad de México para el amistoso, en donde, dicen, podrían quedarse en un hotel ubicado en Santa Fe, se espera que la selección portuguesa realice una concentración en la zona de Cancún/Riviera Maya.
Esto para aprovechar la infraestructura y condiciones climáticas, así como la tranquilidad y estándares de seguridad requeridos para una delegación de primer nivel.