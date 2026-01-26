Cristiano Ronaldo se hospedará en un exclusivo resort de la Riviera Maya durante su visita a México

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 26 enero 2026
    Cristiano Ronaldo se hospedará en un exclusivo resort de la Riviera Maya durante su visita a México
    Cristiano Ronaldo llegaría a México en marzo y se alojaría en el Fairmont Mayakoba, uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya, como parte de la logística de la Selección de Portugal. FOTOS: ESPECIAL

El astro portugués y la Selección de Portugal tendrían como base el lujoso Fairmont Mayakoba en Cancún previo a su partido de marzo en México

La llegada de la Selección de Portugal y posiblemente Cristiano Ronaldo a México para el amistoso contra la Selección Mexicana el 28 de marzo, en el Estadio Banorte de Ciudad de México, ya cuenta con información sobre su hospedaje fuera de la capital.

Fuentes deportivas y medios internacionales señalan que Cristiano Ronaldo y la selección lusitana habrían elegido hospedarse en el hotel Fairmont Mayakoba, un resort de lujo situado en la Riviera Maya, Quintana Roo, cerca de Playa del Carmen y a aproximadamente 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

El Fairmont Mayakoba se encuentra sobre la Carretera Federal Cancún–Playa del Carmen Km 298, en pleno entorno del Caribe mexicano, lo que lo convierte en una base cómoda y exclusiva tanto para estancias previas al amistoso en México como para posibles fases del Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Boletos del Super Bowl LX alcanzan los 19 mil dólares y asistir desde México supera los 100 mil pesos

El resort ofrece servicios premium a la altura de una selección de élite: Habitaciones y suites de lujo, muchas con vistas al mar o al canal; múltiples piscinas, incluida una principal de más de 3 mil metros cuadrados con bar acuático y áreas exclusivas solo para adultos.

Campo de golf de clase mundial y facilidades deportivas; spa, gimnasio y zonas de bienestar, así como acceso directo a playa y entorno natural con manglares y vegetación, ideal para descanso y privacidad.

El hospedaje en este tipo de resort supera los estándares convencionales: las tarifas más accesibles rondan los 282–320 euros por noche (habitaciones estándar), mientras que las suites más exclusivas pueden llegar hasta cerca de mil a 2 mil 900 euros por noche, según la temporada y categoría.

Antes de trasladarse a Ciudad de México para el amistoso, en donde, dicen, podrían quedarse en un hotel ubicado en Santa Fe, se espera que la selección portuguesa realice una concentración en la zona de Cancún/Riviera Maya.

Esto para aprovechar la infraestructura y condiciones climáticas, así como la tranquilidad y estándares de seguridad requeridos para una delegación de primer nivel.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
hoteles

Localizaciones


Riviera Maya

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


Selección de Futbol de Portugal

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta.

‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos