Cristiano Ronaldo se hospedará en un exclusivo resort de la Riviera Maya durante su visita a México

La llegada de la Selección de Portugal y posiblemente Cristiano Ronaldo a México para el amistoso contra la Selección Mexicana el 28 de marzo, en el Estadio Banorte de Ciudad de México, ya cuenta con información sobre su hospedaje fuera de la capital.

Fuentes deportivas y medios internacionales señalan que Cristiano Ronaldo y la selección lusitana habrían elegido hospedarse en el hotel Fairmont Mayakoba, un resort de lujo situado en la Riviera Maya, Quintana Roo, cerca de Playa del Carmen y a aproximadamente 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

El Fairmont Mayakoba se encuentra sobre la Carretera Federal Cancún–Playa del Carmen Km 298, en pleno entorno del Caribe mexicano, lo que lo convierte en una base cómoda y exclusiva tanto para estancias previas al amistoso en México como para posibles fases del Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Boletos del Super Bowl LX alcanzan los 19 mil dólares y asistir desde México supera los 100 mil pesos

El resort ofrece servicios premium a la altura de una selección de élite: Habitaciones y suites de lujo, muchas con vistas al mar o al canal; múltiples piscinas, incluida una principal de más de 3 mil metros cuadrados con bar acuático y áreas exclusivas solo para adultos.

Campo de golf de clase mundial y facilidades deportivas; spa, gimnasio y zonas de bienestar, así como acceso directo a playa y entorno natural con manglares y vegetación, ideal para descanso y privacidad.