¿Fraude en el Mundial 2026? Investigan a la FIFA por inflar los precios de los boletos

A menos de dos semanas del arranque del Mundial 2026, FIFA enfrenta una nueva polémica fuera de la cancha. Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación formal contra el organismo rector del futbol mundial por sus prácticas en la venta de boletos, luego de que aficionados denunciaran precios elevados, confusión en la asignación de asientos y cambios en las categorías dentro de los estadios. La investigación fue anunciada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, quienes emitieron citatorios para que FIFA entregue información interna sobre su calendario de liberación de boletos, sus comunicados públicos, la definición de zonas dentro de los inmuebles y la forma en que se aplicaron los precios variables para los partidos de la Copa del Mundo.

El caso apunta especialmente al MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, una de las sedes más importantes del torneo.

El inmueble recibirá ocho partidos del Mundial 2026, incluida la gran Final programada para el 19 de julio, además de encuentros de alta demanda durante la fase de grupos y rondas eliminatorias. De acuerdo con las autoridades, algunos compradores habrían pagado por boletos en zonas consideradas premium, pero posteriormente se encontraron con cambios en los mapas de asientos o con ubicaciones menos atractivas a las que originalmente creían haber adquirido. Uno de los puntos bajo revisión es la creación de nuevas categorías denominadas “Front Categories”, que habrían reorganizado los mejores lugares dentro de cada zona y elevado el costo de los boletos más cercanos al campo. Otro eje de la investigación es el sistema de precios variables utilizado por FIFA. Las fiscalías revisarán si la liberación escalonada de boletos y los mensajes públicos del organismo contribuyeron a una percepción de escasez que pudo elevar los precios. Según los reportes citados por las autoridades, entre octubre de 2025 y abril de 2026 los precios aumentaron en más de 90 de los 104 partidos del torneo, con un incremento promedio de 34 por ciento en las tres principales categorías. La polémica ha generado malestar entre aficionados que esperaban asistir al primer Mundial con 48 selecciones y tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá. Aunque FIFA ha defendido anteriormente su modelo de precios al señalar que responde a la alta demanda y a los estándares del mercado norteamericano, el organismo declinó comentar sobre esta nueva investigación ante medios internacionales. Las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey buscan determinar si hubo prácticas engañosas, aumento artificial de precios o afectaciones directas a consumidores.

Sin embargo, por los tiempos del proceso, es poco probable que el caso quede resuelto antes del inicio del Mundial 2026. El torneo comenzará el 11 de junio y será el más grande en la historia de la Copa del Mundo, con 104 partidos repartidos en 16 sedes. Mientras el balón está cerca de rodar, FIFA enfrenta una presión creciente por uno de los temas más sensibles para los aficionados: el costo de vivir el Mundial desde las gradas.

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