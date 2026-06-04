¿Fraude en el Mundial 2026? Investigan a la FIFA por inflar los precios de los boletos

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    ¿Fraude en el Mundial 2026? Investigan a la FIFA por inflar los precios de los boletos
    Aficionados al Mundial 2026 han denunciado precios elevados y cambios en las categorías de asientos, mientras FIFA enfrenta una investigación en Nueva York y Nueva Jersey. FOTO: ESPECIAL

Autoridades de Nueva York y Nueva Jersey citaron a FIFA para explicar sus prácticas de venta de boletos, tras señalamientos por precios elevados, cambios en categorías y posibles engaños a aficionados

A menos de dos semanas del arranque del Mundial 2026, FIFA enfrenta una nueva polémica fuera de la cancha.

Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación formal contra el organismo rector del futbol mundial por sus prácticas en la venta de boletos, luego de que aficionados denunciaran precios elevados, confusión en la asignación de asientos y cambios en las categorías dentro de los estadios.

La investigación fue anunciada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, quienes emitieron citatorios para que FIFA entregue información interna sobre su calendario de liberación de boletos, sus comunicados públicos, la definición de zonas dentro de los inmuebles y la forma en que se aplicaron los precios variables para los partidos de la Copa del Mundo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mundial-2026-japon-rechaza-las-instalaciones-de-tigres-y-cambia-de-sede-en-monterrey-donde-entrenara-PG21140593

El caso apunta especialmente al MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, una de las sedes más importantes del torneo.

El inmueble recibirá ocho partidos del Mundial 2026, incluida la gran Final programada para el 19 de julio, además de encuentros de alta demanda durante la fase de grupos y rondas eliminatorias.

De acuerdo con las autoridades, algunos compradores habrían pagado por boletos en zonas consideradas premium, pero posteriormente se encontraron con cambios en los mapas de asientos o con ubicaciones menos atractivas a las que originalmente creían haber adquirido.

Uno de los puntos bajo revisión es la creación de nuevas categorías denominadas “Front Categories”, que habrían reorganizado los mejores lugares dentro de cada zona y elevado el costo de los boletos más cercanos al campo.

Otro eje de la investigación es el sistema de precios variables utilizado por FIFA. Las fiscalías revisarán si la liberación escalonada de boletos y los mensajes públicos del organismo contribuyeron a una percepción de escasez que pudo elevar los precios.

Según los reportes citados por las autoridades, entre octubre de 2025 y abril de 2026 los precios aumentaron en más de 90 de los 104 partidos del torneo, con un incremento promedio de 34 por ciento en las tres principales categorías.

La polémica ha generado malestar entre aficionados que esperaban asistir al primer Mundial con 48 selecciones y tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque FIFA ha defendido anteriormente su modelo de precios al señalar que responde a la alta demanda y a los estándares del mercado norteamericano, el organismo declinó comentar sobre esta nueva investigación ante medios internacionales.

Las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey buscan determinar si hubo prácticas engañosas, aumento artificial de precios o afectaciones directas a consumidores.

https://vanguardia.com.mx/deportes/ecorace-2026-carrera-con-causa-apoyara-a-ninos-deportistas-de-general-cepeda-IE21160945

Sin embargo, por los tiempos del proceso, es poco probable que el caso quede resuelto antes del inicio del Mundial 2026.

El torneo comenzará el 11 de junio y será el más grande en la historia de la Copa del Mundo, con 104 partidos repartidos en 16 sedes.

Mientras el balón está cerca de rodar, FIFA enfrenta una presión creciente por uno de los temas más sensibles para los aficionados: el costo de vivir el Mundial desde las gradas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA
Investigaciones

Localizaciones


Nueva Jersey

Organizaciones


FIFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Asfixia

Asfixia
true

Sheinbaum: La oscuridad de mayo; la luz de junio

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó qué ocurrirá con las clases, el home office y las actividades laborales.

¿Habrá suspensión de clases y home office por el Mundial 2026?... esto dice Claudia Sheinbaum
La nueva credencial del INE incorpora campo de género, autoidentificación indígena o afromexicana, códigos QR reforzados y accesibilidad.

INE estrena nueva credencial para votar con género no binario, más seguridad y accesibilidad

Fuentes cercanas a la CRT han revelado que el gobierno federal ya perfila una prórroga.

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea móvil con la CURP?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
A 27 años del asesinato de Paco Stanley, uno de los casos más impactantes de la televisión mexicana vuelve a ocupar los reflectores.

¿Quién mató a Paco Stanley?... Nuevo documental promete revelar la identidad del autor intelectual del asesinato
A pocos días del arranque del Mundial 2026, la Selección de Irán enfrenta complicaciones migratorias para ingresar a Estados Unidos.

Irán agradece a México ayuda para jugar el Mundial... ‘Es nuestro amigo en días difíciles’