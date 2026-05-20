¿Adiós a Pumas? Efraín Juárez revela que podría irse a Europa si es campeón

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    ¿Adiós a Pumas? Efraín Juárez revela que podría irse a Europa si es campeón
    Efraín Juárez podría dejar a Pumas después de la Final del Clausura 2026 si concreta una oferta para dirigir en Europa. FOTO: ESPECIAL

El técnico mexicano mantiene vivo el sueño de dirigir en el Viejo Continente, mientras UNAM disputa la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul y su renovación aún no está cerrada

Efraín Juárez podría vivir sus últimos días como director técnico de Pumas, incluso si consigue levantar el título del Clausura 2026.

En medio de la Final de la Liga MX ante Cruz Azul, el estratega mexicano volvió a colocar su futuro en el centro de la conversación, luego de que se revelara que no ha firmado una renovación con el club universitario y que su deseo de dirigir en Europa sigue latente.

El contrato de Juárez con los auriazules termina en diciembre de este año, pero su continuidad no está garantizada.

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El reporte señala que el representante del entrenador ya tendría ofertas de equipos europeos, situación que podría pesar en la decisión final si Pumas rompe su sequía de títulos y se corona campeón de Liga MX.

El propio Juárez ya había dejado claro que una de sus grandes metas profesionales es dirigir en el futbol europeo. Aunque su presente está completamente enfocado en Pumas, el técnico no ha ocultado que ve al Viejo Continente como un paso natural en su carrera.

Especialmente después de su experiencia como auxiliar en Bélgica y su exitoso paso por Atlético Nacional, donde fue campeón antes de llegar al banquillo universitario.

La posible salida de Efraín Juárez toma mayor fuerza porque Pumas está ante una oportunidad histórica. Los universitarios disputan la Final del Clausura 2026 contra Cruz Azul, con la Ida programada para el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes y la Vuelta para el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

El equipo auriazul llegó a la serie por el campeonato tras terminar la fase regular como líder general con 36 puntos, además de eliminar al América y al Pachuca en la Liguilla.

Bajo el mando de Juárez, Pumas recuperó identidad, potencia ofensiva y fortaleza en Ciudad Universitaria, factores que lo tienen cerca de su primer título de Liga MX desde el Clausura 2011.

La proyección de Juárez no sólo habría despertado interés en Europa. El entrenador mexicano también tendría opciones en la MLS, incluidas ofertas que podrían analizarse una vez que termine el Clausura 2026. Incluso se menciona que CF Montréal habría preguntado por su situación.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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