Pumas inicia con pesadilla: Pachuca lo golea 3-0 en Ciudad Universitaria

Pumas recibió un golpe de realidad en su debut en el Apertura 2026. Los universitarios fueron goleados 3-0 por Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario y el estreno de Esteban Solari como técnico auriazul terminó en pesadilla ante el club que dirigió el torneo pasado.

Solari apostó por el juvenil Stanley García, Sebastián Córdova y dos delanteros, pero el dibujo no corrigió la fragilidad defensiva. Keylor Navas salvó una llegada; al minuto 21, ya no pudo impedir que Elías Montiel llegara de frente y colocara el balón junto a la base del poste para abrir el marcador.

Pachuca olió el desconcierto y volvió a golpear al 32’. Pumas perdió la pelota, Oussama Idrissi desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para Salomón Rondón, quien ganó por arriba y firmó el 0-2 de cabeza.