Pumas inicia con pesadilla: Pachuca lo golea 3-0 en Ciudad Universitaria

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    Pumas inicia con pesadilla: Pachuca lo golea 3-0 en Ciudad Universitaria
    Salomón Rondón marcó un doblete y encabezó la contundente actuación de los Tuzos durante la primera fecha del Apertura 2026. FOTO: MEXSPORT

El nuevo proyecto de Esteban Solari exhibió desorden defensivo y poca claridad ofensiva durante su presentación en Ciudad Universitaria

Pumas recibió un golpe de realidad en su debut en el Apertura 2026. Los universitarios fueron goleados 3-0 por Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario y el estreno de Esteban Solari como técnico auriazul terminó en pesadilla ante el club que dirigió el torneo pasado.

Solari apostó por el juvenil Stanley García, Sebastián Córdova y dos delanteros, pero el dibujo no corrigió la fragilidad defensiva. Keylor Navas salvó una llegada; al minuto 21, ya no pudo impedir que Elías Montiel llegara de frente y colocara el balón junto a la base del poste para abrir el marcador.

Pachuca olió el desconcierto y volvió a golpear al 32’. Pumas perdió la pelota, Oussama Idrissi desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para Salomón Rondón, quien ganó por arriba y firmó el 0-2 de cabeza.

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La reacción universitaria también se apagó en el VAR. El árbitro Vicente Reynoso señaló un penal para los locales, pero revirtió su decisión tras revisar la acción. Pumas tomó el balón en la segunda mitad, aunque no encontró claridad para superar a Carlos Moreno.

Rondón cerró la goleada al minuto 80. La anotación fue anulada por fuera de lugar, pero el VAR validó la posición del venezolano y confirmó su doblete y el 0-3 definitivo.

Los Tuzos de Benjamín Mora cobraron revancha de la eliminación ante Pumas en las Semifinales del Clausura 2026 y comenzaron con autoridad en una tarde redonda. Para los felinos, el nuevo proceso arrancó entre desorden, poca generación ofensiva y abucheos en Ciudad Universitaria.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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