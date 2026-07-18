Alexis Vega castiga a Chivas y Toluca gana 2-0 en el Estadio Akron

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    Alexis Vega castiga a Chivas y Toluca gana 2-0 en el Estadio Akron
    Alexis Vega aplicó la “Ley del Ex” con un penal cobrado a lo Panenka para encaminar el triunfo del Toluca en Guadalajara. FOTO: MEXSPORT

La expulsión de Ángel Sepúlveda condicionó al Guadalajara, mientras Alexis Vega y Jesús Gallardo resolvieron el encuentro para los Diablos Rojos

Chivas comenzó el Apertura 2026 con un golpe en el Estadio Akron. El Guadalajara perdió 2-0 ante Toluca, sufrió la expulsión de Ángel Sepúlveda y quedó sin gol ante unos Diablos Rojos más certeros en la Jornada 1.

El equipo de Gabriel Milito intentó tomar la iniciativa, pero Toluca mostró mayor orden. Richard Ledezma tuvo la primera ocasión rojiblanca al minuto 16, con un remate que Luis García desvió.

La jugada que rompió el partido apareció cerca del descanso. Un disparo de Jesús “Canelo” Angulo fue bloqueado por Luis Romo dentro del área; tras acudir al VAR, el árbitro Daniel Quintero sancionó la mano. Alexis Vega cobró el penal a lo Panenka al 42’ para engañar a Raúl “Tala” Rangel. El exjugador de Chivas aplicó la “Ley del Ex” y puso el 0-1.

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El plan rojiblanco se vino abajo al minuto 50. Sepúlveda soltó un manotazo sobre Federico Pereira; inicialmente recibió amarilla, pero la revisión del VAR hizo que el silbante cambiara la decisión y mostrara la roja.

Con 10 futbolistas, Guadalajara adelantó líneas. Armando “Hormiga” González y Jordan Carrillo ingresaron —este último debutó oficialmente como rojiblanco—, mientras Roberto Alvarado y Bryan González exigieron a la defensa visitante. Chivas empujó, pero careció de precisión.

Toluca aprovechó los espacios y sentenció al 75’. Helinho condujo un contragolpe ante una defensa desprotegida y cedió para Jesús Gallardo, quien fusiló a Rangel con un potente disparo para el 0-2. Rangel evitó el tercero en dos mano a mano con el brasileño.

El resultado prolongó el dominio de los Diablos: Toluca alcanzó seis partidos de Liga MX sin perder ante Chivas, con cuatro triunfos y dos empates, y ligó cuatro victorias sobre el Rebaño. Guadalajara acumula tres enfrentamientos sin marcarle al conjunto mexiquense.

El vigente campeón de la Concacaf abrió el torneo con tres puntos fuera de casa. Chivas dejó dudas en ataque, pagó cara la indisciplina y tendrá que corregir de inmediato para que el tropiezo inaugural no se convierta en tendencia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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