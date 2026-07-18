Alexis Vega castiga a Chivas y Toluca gana 2-0 en el Estadio Akron

Chivas comenzó el Apertura 2026 con un golpe en el Estadio Akron. El Guadalajara perdió 2-0 ante Toluca, sufrió la expulsión de Ángel Sepúlveda y quedó sin gol ante unos Diablos Rojos más certeros en la Jornada 1.

El equipo de Gabriel Milito intentó tomar la iniciativa, pero Toluca mostró mayor orden. Richard Ledezma tuvo la primera ocasión rojiblanca al minuto 16, con un remate que Luis García desvió.

La jugada que rompió el partido apareció cerca del descanso. Un disparo de Jesús “Canelo” Angulo fue bloqueado por Luis Romo dentro del área; tras acudir al VAR, el árbitro Daniel Quintero sancionó la mano. Alexis Vega cobró el penal a lo Panenka al 42’ para engañar a Raúl “Tala” Rangel. El exjugador de Chivas aplicó la “Ley del Ex” y puso el 0-1.