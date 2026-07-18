Santos reacciona tarde y debuta con derrota: Rayados lo vence 3-2 en Monterrey

Santos Laguna enseñó dos rostros en su presentación en el Apertura 2026: fue desbordado durante media hora, reaccionó cuando el daño parecía definitivo y terminó rozando un cierre heroico. Los Guerreros cayeron 3-2 ante Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, resultado que dejó sin puntos el estreno de Renato Paiva.

La noche se torció pronto. Monterrey tomó el balón, encontró espacios entre líneas y convirtió cada avance en una amenaza para Carlos Acevedo. Al minuto 20, Diego Rossi habilitó a Lucas Ocampos, quien definió el 1-0 y encendió al Gigante de Acero.

Cinco minutos después, el argentino volvió a castigar. Óliver Torres encontró a Ocampos y el atacante resolvió para completar su doblete. Santos intentaba acomodarse cuando llegó el tercero: al 31’, Ocampos participó nuevamente y Jesús “Tecatito” Corona culminó la jugada para colocar el claro 3-0.