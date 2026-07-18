Santos reacciona tarde y debuta con derrota: Rayados lo vence 3-2 en Monterrey
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Los Guerreros reaccionaron después de recibir tres goles en media hora, pero los tantos de Di Yorio y Eduardo Aguirre no alcanzaron para rescatar puntos
Santos Laguna enseñó dos rostros en su presentación en el Apertura 2026: fue desbordado durante media hora, reaccionó cuando el daño parecía definitivo y terminó rozando un cierre heroico. Los Guerreros cayeron 3-2 ante Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, resultado que dejó sin puntos el estreno de Renato Paiva.
La noche se torció pronto. Monterrey tomó el balón, encontró espacios entre líneas y convirtió cada avance en una amenaza para Carlos Acevedo. Al minuto 20, Diego Rossi habilitó a Lucas Ocampos, quien definió el 1-0 y encendió al Gigante de Acero.
Cinco minutos después, el argentino volvió a castigar. Óliver Torres encontró a Ocampos y el atacante resolvió para completar su doblete. Santos intentaba acomodarse cuando llegó el tercero: al 31’, Ocampos participó nuevamente y Jesús “Tecatito” Corona culminó la jugada para colocar el claro 3-0.
El cuadro de Torreón encontró oxígeno antes del descanso. Lucas Di Yorio apareció al 40’ para vencer a Luis Cárdenas y recortar la diferencia. El tanto evitó que el primer tiempo terminara convertido en una goleada irreversible y mantuvo una mínima esperanza para la visita.
En el complemento, Rayados bajó el ritmo, pero siguió generando las oportunidades más claras. Acevedo sostuvo a los Guerreros y evitó que la ventaja creciera, mientras Paiva recurrió a Eduardo Aguirre, Fran Villalba y Kevin Picón al minuto 60 para intentar cambiar la historia.
Santos tuvo menos control y profundidad. Monterrey terminó con 56 por ciento de posesión, 19 disparos y 13 envíos a puerta, frente a nueve intentos y apenas dos tiros entre los tres postes de los albiverdes. La diferencia futbolística fue mayor que la reflejada por el marcador.
Aun así, los Guerreros no regalaron el último suspiro. En el 90+6’, Felipe Sánchez asistió a Eduardo “Mudo” Aguirre, quien marcó en su regreso al club y estableció el 3-2 definitivo. Ya no hubo tiempo para buscar el empate.
Rayados inició la era de Matías Almeyda con tres puntos y una actuación ofensiva encabezada por Ocampos. Santos, en cambio, se marchó de Monterrey con una derrota que exhibió sus problemas defensivos, aunque la reacción final le dejó una señal de carácter para lo que viene en la Liga MX.