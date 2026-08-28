$!‘Que el Olímpico pese’: Joel de León habla del debut de Saltillo Soccer ante La Tribu

La espera terminó. Este sábado 29 de agosto, Saltillo Soccer FC volverá a la competencia oficial y lo hará ante su afición, cuando reciba a La Tribu de Ciudad Juárez a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico, dentro de la Jornada 1 de la Liga Premier Serie A. Para los Coyotes será el comienzo de una nueva etapa después de su incorporación a esta categoría, por lo que el técnico Joel de León reconoce que el torneo también representará un proceso de adaptación.

“Creo que llegamos bien preparados. Obviamente, conforme vayamos conociendo la competencia en esta nueva división estoy seguro de que mejoraremos aún más”, explicó el estratega. De León también reconoció que su equipo todavía tiene aspectos por trabajar antes de alcanzar el funcionamiento que busca, aunque confía en que Saltillo Soccer podrá responder durante la campaña. “Hay cosas por corregir y mejorar aún, pero seguro estoy de que será un equipo que dará resultados”, señaló.

UNA PLANTILLA PENSADA PARA SU ESTILO Durante la preparación, una de las prioridades del cuerpo técnico fue conformar un plantel que pudiera adaptarse a su idea de juego. De León explicó que, además de las condiciones futbolísticas, buscó determinadas características personales en los nuevos integrantes. “Jugadores de buena calidad humana y que se pudieran adaptar al estilo y sistema de juego que busco”, comentó sobre el perfil de las incorporaciones. Con el plantel listo para comenzar, el objetivo será avanzar paso a paso. Aunque Saltillo Soccer todavía deberá conocer a profundidad la competencia, el técnico no esconde la intención de colocarse en los primeros puestos. “Vamos a conocer la división, pero a pesar de esto vamos a buscar pelear por estar en los primeros lugares, que es siempre nuestro objetivo; avanzar paso a paso en busca de la calificación como primer objetivo”, afirmó.

LA TRIBU, UN RIVAL CONOCIDO El primer obstáculo será La Tribu de Ciudad Juárez, equipo al que Saltillo Soccer ya enfrentó en una final por el campeonato. Sin embargo, para De León aquel antecedente no tendrá influencia en la preparación del encuentro. “Para nosotros será el primer partido en esta nueva aventura y lo enfrentaremos como se enfrentará a todos los rivales del grupo, en busca de obtener un buen resultado”, explicó. Sobre el antecedente entre ambos clubes, fue directo: “Para nada, creo que será un juego distinto”. Así, los Coyotes comenzarán su camino ante un rival conocido, pero con la intención de escribir una nueva historia desde el primer partido de la temporada.

EL OLÍMPICO, UNA PARTE IMPORTANTE Para el estratega, comenzar la campaña como local representa una ventaja, especialmente por la posibilidad de contar nuevamente con el respaldo de los aficionados. “Definitivamente es lo mejor que nos puede pasar, iniciar en casa con el apoyo de nuestra afición”, expresó De León, quien invitó a los seguidores a continuar acompañando al equipo. El técnico considera que los aficionados forman una parte importante de la institución y espera que el Olímpico se convierta en un escenario complicado para los visitantes. “Que no falten y que hagamos que el Olímpico pese. Demostremos que somos la mejor afición del país”, fue su mensaje.