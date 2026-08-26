¿Qué es la nueva Copa Promesas de la Liga MX? Saltillo Soccer formará parte del Grupo 3

Saltillo Soccer ya tiene grupo para participar en la primera edición de la Copa Promesas 2026-27, torneo que reunirá a 64 equipos de distintas categorías del futbol mexicano con el objetivo de dar mayor espacio de competencia y proyección a jugadores jóvenes. El conjunto saltillense fue ubicado en el Grupo 3, donde compartirá calendario con Santos Laguna, Club Calor e Irritilas FC. La integración de la zona fue definida bajo un criterio regional, por lo que Saltillo Soccer tendrá como rivales a equipos de Coahuila y la región.

Para el club, la competencia representará una oportunidad de medir a su plantilla juvenil frente a instituciones que también forman parte de diferentes niveles del futbol nacional. Saltillo Soccer buscará aprovechar el torneo como parte de su proceso de formación y desarrollo de futbolistas.

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA LA COPA PROMESAS? La Copa Promesas es una nueva competencia de categoría Sub-21 presentada por la Liga MX dentro de la nueva estructura del futbol mexicano. Participarán 64 clubes pertenecientes a la Liga MX, Liga Premier y Liga TDP, distribuidos en 16 grupos de cuatro equipos de acuerdo con su ubicación geográfica. Los planteles estarán conformados por futbolistas nacidos a partir de 2005, con lo que el torneo estará dirigido principalmente a jugadores que buscan continuar su desarrollo y acercarse a niveles superiores del futbol profesional. La competencia comenzará el 8 de septiembre de 2026 y está programada para concluir el 13 de abril de 2027. Uno de los elementos que acompañarán al torneo serán las visorías de clubes de la Liga MX y de la Selección Nacional de México, por lo que los partidos también funcionarán como un escaparate para los futbolistas que integren las plantillas. En el caso del Grupo 3, Saltillo Soccer se encontrará con un rival perteneciente a la máxima categoría como Santos Laguna, además de Club Calor e Irritilas FC. La conformación permitirá que los jugadores saltillenses tengan encuentros ante diferentes estructuras de formación y competencia.

La Copa Promesas contempla la participación de clubes de todo el país. Entre los grupos destacan zonas con equipos como Monterrey y Tigres, Guadalajara y Atlas, América y Pumas, además de Cruz Azul y Atlante, mientras que otras regiones estarán integradas por instituciones de Liga Premier y Liga TDP. Para Saltillo Soccer, el torneo se suma a su participación en la Liga Premier Serie A, donde el equipo también tendrá actividad durante la temporada 2026-27. De esta manera, el club contará con una competencia adicional para dar seguimiento a jugadores jóvenes y ampliar sus oportunidades de participación. La primera edición de la Copa Promesas comenzará en septiembre y tendrá actividad hasta abril del próximo año, por lo que Saltillo Soccer tendrá por delante varios meses de competencia dentro de este nuevo proyecto del futbol mexicano.