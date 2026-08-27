Abonos Saltillo Soccer: ¿Qué incluyen y cuánto cuestan para la temporada 2026-27?

A dos días de comenzar su participación en la temporada 2026-27 de la Liga Premier, Saltillo Soccer anunció la venta de sus abonos para los aficionados que quieran acompañar al equipo durante sus partidos como local en el Estadio Olímpico. El club puso a disposición dos modalidades: Abono Sombra, con un precio de 2 mil 800 pesos, y Abono Sol, de mil 750 pesos. Ambos contemplan el acceso a todos los encuentros que el conjunto saltillense dispute en casa durante la campaña.

Además de los boletos para los partidos como local, los abonados recibirán algunos beneficios adicionales. Entre ellos se encuentra un abono personalizado, un termo Norday exclusivo y memorabilia relacionada con el equipo. La membresía también permitirá a los aficionados participar en actividades especiales organizadas por Los Coyotes. Entre ellas está contemplada la invitación a la revelación del plantel y de la nueva piel del equipo, así como una sesión de firmas de autógrafos. Otro de los beneficios será contar con preventa especial durante la fase final, por lo que los aficionados con abono tendrán acceso anticipado a determinadas localidades o actividades relacionadas con el cierre de la temporada.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS ABONOS DE LA DOBLE S? El Abono Sombra tiene un costo de 2 mil 800 pesos, mientras que el Abono Sol cuesta mil 750 pesos. La principal diferencia entre ambas opciones corresponde a la zona del estadio, mientras que los beneficios adicionales anunciados por el club aplican para las dos modalidades. Los abonos ya se encuentran disponibles para los aficionados interesados en asegurar su lugar durante la campaña 2026-27. Podrán comprarse a través de J.R. Ticket.

LA MANADA INICIA TEMPORADA ESTE SÁBADO La venta de abonos llega en la semana previa al debut de Saltillo Soccer en la nueva temporada de la Liga Premier Serie A. El conjunto saltillense abrirá su calendario como local este sábado 29 de agosto, a las 17:00 horas, cuando reciba a La Tribu de Ciudad Juárez en el Estadio Olímpico. De esta manera, quienes adquieran alguno de los abonos podrán comenzar a utilizar sus beneficios desde el primer encuentro de la campaña, en un partido que marcará el regreso de Saltillo Soccer a la actividad oficial como local. Para los aficionados que siguen al equipo durante toda la temporada, las dos opciones representan una alternativa para tener acceso a los partidos de local y, al mismo tiempo, contar con productos y actividades exclusivas vinculadas con el club.