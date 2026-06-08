¿Por qué Japón dejó Monterrey antes del Mundial? Esto fue lo que ocurrió

Después de varios días de preparación en Nuevo León, la Selección de Japón concluyó su estancia en Monterrey y emprendió el viaje hacia Estados Unidos, donde continuará con los trabajos previos a su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La mañana de este lunes, alrededor de las 9:00 horas, los integrantes del combinado asiático abandonaron el hotel donde permanecieron concentrados en San Pedro Garza García. Personal del inmueble y algunos aficionados aprovecharon la salida del equipo para despedir a los jugadores entre aplausos y muestras de apoyo.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu viajará a Nashville, Tennessee, ciudad que fue designada desde hace meses como su centro de operaciones durante la fase de grupos del torneo. Desde ahí preparará el encuentro frente a Países Bajos, programado para el próximo 14 de junio en el Estadio Dallas.

La visita de los llamados Samurai Blue a Monterrey formó parte de una estrategia para familiarizarse con las condiciones que encontrarán durante el Mundial, ya que una de sus presentaciones se realizará precisamente en territorio regiomontano. El regreso de Japón a la capital de Nuevo León está previsto para el 20 de junio, fecha en la que enfrentará a Túnez en el Estadio Monterrey, anteriormente conocido como Gigante de Acero. Ese encuentro tendrá un significado especial dentro de la historia del torneo, pues se convertirá en el partido número mil disputado en una Copa del Mundo. Durante su estancia en Monterrey, la selección japonesa también estuvo envuelta en una discusión que trascendió en redes sociales. Diversas versiones apuntaban a una supuesta salida anticipada del país debido a inconformidades con las instalaciones utilizadas para entrenar. Sin embargo, la planificación del viaje ya contemplaba desde un inicio que la delegación abandonaría México para instalarse en Nashville antes del arranque de la competencia. Lo que sí ocurrió fue una molestia por el estado de algunas canchas donde originalmente se contemplaba realizar las sesiones de entrenamiento. Ante esa situación, el equipo modificó sus planes y trasladó sus prácticas a las instalaciones de El Barrial, complejo perteneciente a Rayados de Monterrey.

Fuera de ese ajuste logístico, la concentración transcurrió sin mayores contratiempos. Incluso, los futbolistas tuvieron acercamientos con aficionados japoneses residentes en la región y realizaron diversas actividades durante su breve estancia. Uno de los temas que más atención ha generado en el entorno de la selección asiática es la condición física de su capitán, Wataru Endo. El mediocampista del Liverpool ha trabajado para recuperarse de molestias físicas y los reportes más recientes apuntan a que podría estar disponible para el compromiso inaugural frente a los neerlandeses. Otro de los jugadores que despertó interés entre los aficionados fue Takefusa Kubo, una de las principales figuras del equipo japonés y uno de los futbolistas más solicitados por quienes acudieron al hotel de concentración durante los últimos días. Con la preparación en México ya concluida, Japón entra en la fase definitiva rumbo a su estreno mundialista. Después del duelo ante Países Bajos, volverá a Monterrey para enfrentar a Túnez y cerrará la fase de grupos el 25 de junio frente a Suecia, nuevamente en el Estadio Dallas. La selección japonesa buscará avanzar a la siguiente ronda en un Grupo F que reúne a cuatro selecciones con aspiraciones de competir por uno de los boletos a la fase de eliminación directa.

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