¿Qué pasa si Cruz Azul llega a la Final del Apertura 2025?

La Liga MX ya tiene definidos los escenarios en caso de que Cruz Azul avance a la Final del Apertura 2025, un panorama que modificaría por completo el calendario habitual debido al compromiso internacional que La Máquina disputará en diciembre.

Su participación en la Copa Intercontinental 2025, competencia que enfrenta al campeón de la Liga MX con el monarca de la Copa Libertadores, obligaría a la liga a ajustar las fechas tradicionales para evitar un choque de competencias.

¿POR QUÉ CRUZ AZUL CAMBIARÍA EL CALENDARIO DE LA FINAL?

Cruz Azul tiene programado su partido de la Copa Intercontinental el 10 de diciembre de 2025 en Doha, duelo en el que se enfrentará al Flamengo, campeón de la Copa Libertadores.