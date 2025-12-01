Fechas y horarios de las Semifinales del Apertura 2025: así se jugarán Toluca vs Monterrey y Tigres vs Cruz Azul

Las Semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX ya cuentan con calendario confirmado. Este lunes se oficializaron los horarios para las dos eliminatorias que definirán a los clubes que disputarán el trofeo: Toluca frente a Monterrey, y Tigres contra Cruz Azul. Ambos duelos se celebrarán entre el miércoles 3 y el sábado 6 de diciembre, siguiendo el formato habitual de Ida y Vuelta.

Los cruces quedaron establecidos luego de que Toluca, Tigres y Cruz Azul, ubicados en los tres primeros puestos de la tabla general, superaran sus compromisos de Cuartos de Final ante Juárez (2-1), Tijuana (5-3) y Chivas (3-2), respectivamente. A ellos se suma Monterrey, que avanzó tras dejar fuera al América con marcador global de 3-2. Con esos resultados se completó el grupo de cuatro contendientes que buscarán avanzar a la última instancia del torneo.

La actividad iniciará el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul será anfitrión de Tigres en el primer capítulo de su enfrentamiento. La Vuelta está programada para el sábado 6 a las 21:10 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde se conocerá al primer finalista.