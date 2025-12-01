Fechas y horarios de las Semifinales del Apertura 2025: así se jugarán Toluca vs Monterrey y Tigres vs Cruz Azul

Fútbol
/ 1 diciembre 2025
    Fechas y horarios de las Semifinales del Apertura 2025: así se jugarán Toluca vs Monterrey y Tigres vs Cruz Azul
    Las Semifinales del Apertura 2025 quedaron definidas con los cruces Toluca vs Monterrey y Tigres vs Cruz Azul, cuyos partidos se disputarán el 3 y 6 de diciembre. FOTOS: MEXPSORT

Los equipos mejor ubicados en la tabla cuentan con el criterio de desempate a su favor, mientras que las transmisiones estarán disponibles en TUDN, Azteca 7, FOX y plataformas digitales

Las Semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX ya cuentan con calendario confirmado. Este lunes se oficializaron los horarios para las dos eliminatorias que definirán a los clubes que disputarán el trofeo: Toluca frente a Monterrey, y Tigres contra Cruz Azul. Ambos duelos se celebrarán entre el miércoles 3 y el sábado 6 de diciembre, siguiendo el formato habitual de Ida y Vuelta.

Los cruces quedaron establecidos luego de que Toluca, Tigres y Cruz Azul, ubicados en los tres primeros puestos de la tabla general, superaran sus compromisos de Cuartos de Final ante Juárez (2-1), Tijuana (5-3) y Chivas (3-2), respectivamente. A ellos se suma Monterrey, que avanzó tras dejar fuera al América con marcador global de 3-2. Con esos resultados se completó el grupo de cuatro contendientes que buscarán avanzar a la última instancia del torneo.

La actividad iniciará el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul será anfitrión de Tigres en el primer capítulo de su enfrentamiento. La Vuelta está programada para el sábado 6 a las 21:10 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde se conocerá al primer finalista.

Ese mismo miércoles, pero a las 21:10 horas, Monterrey recibirá a Toluca en el Gigante de Acero. La serie se cerrará el sábado 6 a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. En ambos casos, los equipos con mejor clasificación —Toluca y Tigres— cuentan con la ventaja de cerrar en casa y también con el criterio de desempate a su favor.

De acuerdo con el reglamento vigente, si las eliminatorias terminan igualadas en el marcador global, avanzará el club que haya concluido en mejor posición durante la fase regular. El artículo 19 del Reglamento de Competencia establece que no habrá tiempo extra ni tanda de penales en esta fase.

¿DÓNDE VER LOS DUELOS DE SEMIS?

Los aficionados podrán seguir los duelos por televisión y plataformas digitales según los derechos de cada sede. El Cruz Azul vs Tigres de la ida será transmitido por TUDN y Vix+, mientras que el Monterrey vs Toluca también estará disponible por las mismas señales. Para la vuelta, el encuentro en el Nemesio Diez se podrá ver en TUDN, Azteca 7 y Vix+, mientras que el choque en Monterrey será emitido por Azteca 7 y FOX a través de Tubi.

Con las fechas definidas y el reglamento claro, los cuatro equipos ajustan detalles para encarar una semana que determinará al par de clubes que disputarán la final del fútbol mexicano.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

