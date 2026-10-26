¿Qué pasó con César Montes en Rusia? El tren del Lokomotiv fue atacado por drones

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    ¿Qué pasó con César Montes en Rusia? El tren del Lokomotiv fue atacado por drones
    César Montes salió ileso del ataque con drones que afectó el tren en el que viajaba con el Lokomotiv de Moscú durante su regreso a la capital rusa. FOTO: ESPECIAL

El defensor mexicano viajaba con sus compañeros de regreso a Moscú cuando el convoy fue afectado por un ataque con drones en la región de Vorónezh. Ningún integrante del equipo resultó lesionado

El futbolista mexicano César Montes vivió una situación de riesgo durante su regreso a Moscú con el Lokomotiv, luego de que el tren en el que viajaba junto con sus compañeros resultara afectado por un ataque con drones en la región rusa de Vorónezh, durante la madrugada de este lunes 26 de octubre.

El defensor de la Selección Mexicana y el resto de la plantilla se trasladaban a la capital rusa después de disputar la jornada 12 de la Liga Premier de Rusia, en la que el Lokomotiv cayó por marcador de 2-0 ante el Rostov. El equipo había elegido el ferrocarril para regresar a sus instalaciones, pero el trayecto se interrumpió por los daños registrados en el convoy.

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De acuerdo con los reportes difundidos sobre el incidente, los drones afectaron distintos vagones del tren que cubría la ruta entre Anapa y Moscú. Sin embargo, el compartimento donde se encontraba el plantel del Lokomotiv no recibió impactos directos, por lo que ninguno de los jugadores ni integrantes del cuerpo técnico sufrió lesiones.

La situación obligó a modificar los planes de viaje del conjunto moscovita. Mientras se atendían las afectaciones en el tren, integrantes del personal médico del club auxiliaron a pasajeros que se encontraban en otras secciones del convoy.

Posteriormente, los futbolistas abandonaron el ferrocarril y continuaron el recorrido por carretera en un autobús hasta llegar a Moscú.

El incidente ocurrió en medio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, que durante la madrugada del lunes registró una ofensiva con aeronaves no tripuladas en territorio ruso. Según los informes disponibles, los sistemas de defensa aérea interceptaron más de 70 drones en la región de Vorónezh, aunque los restos de algunos aparatos provocaron daños en infraestructura.

Las autoridades regionales también informaron sobre víctimas civiles a consecuencia de los ataques. El balance preliminar señalado en los reportes fue de tres personas fallecidas y 39 lesionadas, cifras correspondientes al conjunto de incidentes registrados en la zona y no exclusivamente al tren donde viajaba el futbolista mexicano.

Tras completar el traslado, el Lokomotiv confirmó que todos los integrantes del equipo se encontraban a salvo y habían regresado a su centro de entrenamiento.

A través de un comunicado, la institución informó que la plantilla retomó la preparación para sus próximos compromisos, tanto en la Copa como en el campeonato ruso. Hasta el momento, no se reportaron lesiones de Montes relacionadas con el incidente.

De esta manera, el defensa mexicano podrá continuar con sus actividades deportivas en la temporada 2026-2027, luego de un viaje que terminó marcado por una situación ajena al futbol.

El episodio se produjo pocos días después de la actividad del equipo en la Liga Premier rusa y obligó a jugadores y cuerpo técnico a cambiar de transporte para completar su regreso a la capital. Pese a las afectaciones al servicio ferroviario, el plantel logró llegar a su destino sin consecuencias físicas reportadas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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