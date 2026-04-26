¿Quién fue el campeón de goleo del Clausura 2026? Joao Pedro hace historia con el Bicampeonato

Joao Pedro volvió a dejar su nombre en lo más alto de la Liga MX. El delantero del Atlético de San Luis terminó como líder de goleo del Clausura 2026, luego de cerrar la fase regular con 14 anotaciones y confirmar su bicampeonato individual en el futbol mexicano, pese a que su equipo quedó fuera de la pelea por la Liguilla. El atacante brasileño naturalizado italiano llegó a la última fecha con ventaja sobre Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas, y terminó por asegurar el título con un gol de penal en la derrota 2-1 del Atlético de San Luis ante FC Juárez, duelo correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026. Con ese tanto, Joao Pedro alcanzó los 14 goles y dejó atrás al atacante rojiblanco, quien se quedó con 12 anotaciones. La definición del campeonato de goleo se mantuvo como una de las principales historias del cierre de torneo.

Durante varias jornadas, Joao Pedro y la “Hormiga” González sostuvieron una lucha directa por la cima de la tabla, mientras nombres como Diber Cambindo, Robert Morales, Juan Brunetta, Kevin Castañeda y Juninho Vieira aparecieron más abajo entre los mejores anotadores del certamen. El logro también tiene un peso especial porque Joao Pedro consiguió su segundo título de goleo consecutivo. En el Apertura 2025 ya había compartido la cima con 12 tantos, y ahora, en el Clausura 2026, elevó su producción para cerrar el año futbolístico con 26 goles entre ambos torneos, una cifra que lo consolida como uno de los delanteros más determinantes de la Liga MX.

Su rendimiento contrastó con el paso colectivo del Atlético de San Luis. El equipo potosino terminó lejos de la zona de clasificación, con 18 puntos y ubicado en la parte baja de la tabla general, por lo que la conquista individual de Joao Pedro se convirtió en el principal punto rescatable de la campaña rojiblanca. En la última jornada, San Luis perdió ante Juárez, que se impuso con doblete de Ettson Ayón, mientras Joao Pedro descontó desde los once pasos antes del descanso. Con este resultado, Joao Pedro cerró el Clausura 2026 como campeón de goleo de la Liga MX y reafirmó su valor en el mercado mexicano. Su capacidad para sostener números altos en un equipo que no compitió por la Liguilla lo coloca como uno de los nombres a seguir rumbo al próximo mercado de fichajes y como una de las figuras ofensivas más constantes del futbol mexicano reciente.

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