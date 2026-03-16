Goleo Liga MX: Armando ‘Hormiga’ González acecha a Joao Pedro en el Clausura 2026
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‘Hormiga’ recortó distancia en la tabla de goleadores del Clausura 2026 de la Liga MX luego de firmar un doblete con Chivas, pero el italobrasileño también respondió con San Luis
La pelea por el título de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX se mantiene al rojo vivo. Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas, está a dos goles de alcanzar a Joao Pedro, atacante del Atlético de San Luis, en una carrera individual que se apretó todavía más después de la actividad del fin de semana.
La tabla más reciente coloca al brasileño en la cima con 10 anotaciones, mientras que el mexicano ya suma ocho.
El movimiento en la clasificación llegó tras una jornada en la que ambos respondieron. Por un lado, la “Hormiga” fue figura en la victoria de Chivas 3-0 sobre Santos, al marcar un doblete en un lapso de 15 minutos, actuación que lo consolidó como el perseguidor más cercano del líder de goleo.
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Esos dos tantos le permitieron llegar a ocho en el torneo y mantenerse plenamente en la conversación por el liderato ofensivo del campeonato.
Sin embargo, Joao Pedro no cedió terreno. El delantero del Atlético de San Luis también anotó este fin de semana, en el duelo entre Atlético de San Luis y Pachuca, partido que terminó 1-1 por lo que sostuvo la diferencia de dos goles respecto al atacante rojiblanco.
La producción del brasileño resultó clave para que su equipo sumara en casa y él conservara el primer puesto entre los romperredes del Clausura 2026.
Así, el cierre de la jornada dejó un mensaje claro: González metió presión, pero Joao Pedro respondió de inmediato. La diferencia no cambió en la tabla, aunque sí creció la expectativa por lo que puede ocurrir en las próximas fechas, sobre todo porque ambos delanteros viven un momento de contundencia.
En el caso del jugador de Chivas, su repunte confirma que atraviesa una de sus mejores rachas recientes; en el del atacante potosino, que sigue siendo el referente ofensivo más constante del certamen.
Otro punto que le da fuerza a esta batalla es el antecedente inmediato. En el torneo anterior, Armando González y Joao Pedro ya compartieron protagonismo en la tabla de anotadores, por lo que esta nueva disputa luce como la continuación de una rivalidad ofensiva que se ha instalado entre los nombres más determinantes del futbol mexicano.
Con el torneo entrando a su tramo decisivo, cada jornada empieza a pesar más en la carrera por el campeonato de goleo.