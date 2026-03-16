Goleo Liga MX: Armando ‘Hormiga’ González acecha a Joao Pedro en el Clausura 2026

La pelea por el título de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX se mantiene al rojo vivo. Armando “Hormiga” González, delantero de Chivas, está a dos goles de alcanzar a Joao Pedro, atacante del Atlético de San Luis, en una carrera individual que se apretó todavía más después de la actividad del fin de semana.

La tabla más reciente coloca al brasileño en la cima con 10 anotaciones, mientras que el mexicano ya suma ocho.

El movimiento en la clasificación llegó tras una jornada en la que ambos respondieron. Por un lado, la “Hormiga” fue figura en la victoria de Chivas 3-0 sobre Santos, al marcar un doblete en un lapso de 15 minutos, actuación que lo consolidó como el perseguidor más cercano del líder de goleo.

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Esos dos tantos le permitieron llegar a ocho en el torneo y mantenerse plenamente en la conversación por el liderato ofensivo del campeonato.

Sin embargo, Joao Pedro no cedió terreno. El delantero del Atlético de San Luis también anotó este fin de semana, en el duelo entre Atlético de San Luis y Pachuca, partido que terminó 1-1 por lo que sostuvo la diferencia de dos goles respecto al atacante rojiblanco.

La producción del brasileño resultó clave para que su equipo sumara en casa y él conservara el primer puesto entre los romperredes del Clausura 2026.