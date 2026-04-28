Sergio Canales deja Rayados: Oficial el adiós del español tras el fracaso en Liga MX

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Fútbol
/ 28 abril 2026
    Sergio Canales deja Rayados: Oficial el adiós del español tras el fracaso en Liga MX
    Sergio Canales dejó de ser jugador de Rayados de Monterrey tras casi tres años en la Liga MX, etapa en la que fue figura del club albiazul, pero no logró conquistar títulos. FOTO: MEXSPORT

El mediocampista español terminó su etapa con Monterrey después de casi tres años en México, sin títulos y en medio de una reestructuración albiazul tras quedar fuera de la Liguilla

Rayados de Monterrey hizo oficial la salida de Sergio Canales, uno de los fichajes más mediáticos en la historia reciente de la Liga MX, luego de cerrar una etapa que inició en el Apertura 2023 y que terminó tras el fracaso del equipo en el Clausura 2026.

El mediocampista español se despide del club albiazul después de casi tres años, en los que se convirtió en una de las figuras de mayor peso dentro del plantel, pero sin conseguir levantar un título con la institución regiomontana.

El anuncio se dio este martes, apenas después de que Monterrey concluyera su participación en el torneo. De acuerdo con reportes nacionales, el club comunicó la salida del futbolista a través de sus canales oficiales, mientras que Canales también dedicó un mensaje de despedida a la afición, con palabras de agradecimiento por el respaldo recibido durante su paso por la Sultana del Norte.

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La salida del español forma parte de un cierre de ciclo mucho más profundo en Rayados, luego de una campaña que quedó marcada por la eliminación del Clausura 2026 y por la presión de una afición que esperaba mucho más de uno de los planteles más caros y mediáticos del futbol mexicano.

En los últimos días, Monterrey también anunció cambios en su estructura deportiva, incluido el adiós de José Antonio “Tato” Noriega como presidente deportivo.

Canales llegó a Rayados procedente del Real Betis en julio de 2023, como una contratación estelar y con contrato por tres años. En aquel momento, su fichaje fue reportado como una operación de alrededor de 10 millones de euros fijos, más variables, lo que dimensionó la apuesta económica del club regiomontano por convertirlo en referente inmediato de su proyecto.

En lo deportivo, el español dejó momentos importantes, goles de peso y actuaciones que lo mantuvieron como uno de los futbolistas más determinantes del Monterrey, aunque su paso quedó condicionado por la falta de campeonatos.

Durante su ciclo 2023-2026 con Rayados registró 118 partidos, 46 goles, 22 asistencias y más de 9 mil minutos disputados, números que reflejan su impacto individual dentro del equipo.

Sin embargo, el balance colectivo terminó siendo insuficiente para las expectativas que generó su llegada. Rayados no logró convertir la inversión en títulos de Liga MX, situación que aumentó la presión sobre el proyecto y abrió la puerta a una reestructuración deportiva de cara al siguiente torneo.

La eliminación reciente del Clausura 2026 aceleró las decisiones dentro del club y Canales quedó como una de las bajas más fuertes del nuevo proceso.

El futuro del mediocampista apunta nuevamente hacia España. Reportes desde Europa señalan que el Racing de Santander, club con el que Canales mantiene un vínculo importante, aparece como una de las posibilidades para continuar su carrera, aunque por ahora no hay un anuncio oficial sobre su próximo destino.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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