¿Quiénes fueron los mejores del Mundial 2026? Rodri, Unai Simón, Cubarsí y Mbappé encabezan los premios

La conquista de España en la Copa del Mundo 2026 no solo quedó reflejada en el trofeo levantado en el MetLife Stadium. Al finalizar el torneo, la FIFA dio a conocer los reconocimientos individuales y varios de ellos tuvieron sello español. Rodri Hernández fue nombrado Mejor Jugador del Mundial, Unai Simón recibió el Guante de Oro como mejor portero y Pau Cubarsí fue distinguido como el Mejor Jugador Joven de la competencia. Mientras tanto, el delantero francés Kylian Mbappé se llevó la Bota de Oro gracias a una destacada producción ofensiva, a pesar de que Francia terminó en la cuarta posición.

Rodri, el motor del campeón El mediocampista español cerró el torneo con uno de los reconocimientos más importantes al ser elegido como el futbolista más destacado del Mundial. Rodri fue una pieza central en el funcionamiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente y disputó los ocho encuentros como titular. Su influencia se reflejó tanto en la recuperación del balón como en la construcción de juego, siendo el encargado de marcar el ritmo de una selección que terminó coronándose campeona tras vencer 1-0 a Argentina en la final. Entre sus registros más sobresalientes aparece el récord de más de 650 pases completados en una misma edición mundialista, superando marcas establecidas en torneos anteriores. Además, mantuvo una efectividad cercana al 93 por ciento en la distribución del balón y lideró el campeonato en pases completados en el último tercio de la cancha. El reconocimiento llega después de una temporada marcada por una recuperación física que generó dudas sobre su estado antes del torneo. Sin embargo, el centrocampista respondió con actuaciones constantes y terminó siendo uno de los referentes del equipo español.

Unai Simón se queda con el Guante de Oro La seguridad defensiva de España tuvo en Unai Simón a uno de sus principales protagonistas. La FIFA otorgó al arquero español el Guante de Oro tras una serie de actuaciones determinantes a lo largo de la competencia. Más allá de la final, el premio reconoce el rendimiento mostrado durante todo el campeonato, donde el guardameta apareció en momentos clave para sostener la marcha de su selección. Simón destacó por sus intervenciones en partidos de eliminación directa y por el liderazgo mostrado desde el fondo de la cancha. Su desempeño fue fundamental para que España terminara el Mundial con una de las defensas más sólidas del torneo.

Pau Cubarsí, la revelación del torneo Con apenas 19 años, Pau Cubarsí se convirtió en una de las historias más destacadas del Mundial. El defensor central fue elegido Mejor Jugador Joven gracias a su regularidad y a la importancia que tuvo dentro de la estructura defensiva española. A lo largo del campeonato mostró capacidad para anticipar, buena lectura táctica y precisión en la salida con balón. Cubarsí formó parte de una defensa que permitió únicamente un gol en todo el torneo y acumuló seis partidos sin recibir anotaciones. Además, participó como titular en varios de los encuentros decisivos rumbo al campeonato. En la final frente a Argentina volvió a tener una actuación sólida, ayudando a contener a una ofensiva encabezada por Lionel Messi y Julián Álvarez durante los 120 minutos de juego.

Mbappé hace historia con la Bota de Oro Aunque Francia no pudo alcanzar la final, Kylian Mbappé terminó el Mundial con un logro histórico. El atacante francés ganó la Bota de Oro al registrar 10 goles y cuatro asistencias en ocho partidos, convirtiéndose en el primer futbolista en conquistar este reconocimiento en dos Copas del Mundo distintas. Mbappé ya había sido el máximo anotador en Qatar 2022 y repitió la hazaña en 2026, consolidándose como una de las grandes figuras de la era reciente de los mundiales. La lucha por el liderato de goleo tuvo como principal rival a Lionel Messi, quien concluyó con ocho anotaciones y cuatro asistencias. El tercer puesto fue para Jude Bellingham, con siete goles, mientras que Erling Haaland también cerró con siete tantos.

Entre los representantes latinoamericanos destacó el mexicano Julián Quiñones, quien finalizó entre los mejores anotadores del torneo con cuatro goles y una asistencia. Con España celebrando su segundo título mundial y varios de sus jugadores entre los galardonados, la Copa del Mundo 2026 cerró con una combinación de protagonismo colectivo e historias individuales que marcaron el torneo.