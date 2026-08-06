Rafa Márquez arma su primer Tri: Pol Lorente y Vidal Paloma se suman al cuerpo técnico

Rafael Márquez comenzó a mover piezas en el Tri. Pol Lorente y Vidal Paloma se perfilan para incorporarse al cuerpo técnico del “Káiser” rumbo al Mundial 2030, tras acompañarlo en su primera aparición como seleccionador. Los tres fueron vistos en un palco del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, durante el México-Panamá del Premundial Sub-20. La imagen evidenció el arranque del proyecto: observar las juveniles y detectar futbolistas capaces de llegar al Tricolor mayor.

Lorente representa continuidad. El preparador físico español trabajó con Javier Aguirre en la Selección Mexicana y antes lo acompañó en Egipto, Leganés, Rayados y Mallorca. Su función rebasa el acondicionamiento: participa en la planeación y las tareas de campo, versatilidad útil para instalar el modelo de juego. Paloma es un hombre de confianza del entrenador. Ambos coincidieron en el Barcelona Atlètic, donde el español colaboró como auxiliar con enfoque en análisis táctico y desarrollo de talento. Su conocimiento de la metodología de Márquez facilitaría la transición y daría al Tri una línea común entre estrategia y formación de jóvenes.

¿Cómo va el cuerpo técnico de Rafael Márquez? Lorente y Paloma son los nombres más encaminados y ya aparecen junto al estratega en labores de observación. Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol todavía no ha presentado oficialmente la estructura completa. Juan Manuel Lillo, exauxiliar de Pep Guardiola en Manchester City, continúa entre las opciones para ocupar un puesto de asistente. También existe interés en Bernardo Cueva, especialista mexicano en análisis y jugadas a balón parado del Chelsea. Ninguna negociación ha sido anunciada como cerrada. Andrés Guardado y Alfredo Talavera fueron contemplados como auxiliar y entrenador de porteros; reportes recientes señalan que el primero habría declinado y que el segundo mantiene dudas.

Márquez ya tiene dos aliados visibles, pero aún debe cubrir áreas clave antes de debutar en septiembre. La FMF nombró al excapitán el 8 de julio dentro del Proyecto Deportivo 2030. Su reto será construir un México moderno, conectado con sus juveniles y respaldado por especialistas de experiencia internacional.