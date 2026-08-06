Rafa Márquez arma su primer Tri: Pol Lorente y Vidal Paloma se suman al cuerpo técnico

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Rafa Márquez arma su primer Tri: Pol Lorente y Vidal Paloma se suman al cuerpo técnico
    Rafael Márquez observó al Tri Sub-20 en Puebla acompañado por Pol Lorente y Vidal Paloma, piezas encaminadas para su equipo de trabajo. FOTO: ESPECIAL

El nuevo seleccionador comenzó a trabajar con sus colaboradores de confianza, aunque la FMF todavía tiene pendientes varios puestos antes del debut de septiembre

Rafael Márquez comenzó a mover piezas en el Tri. Pol Lorente y Vidal Paloma se perfilan para incorporarse al cuerpo técnico del “Káiser” rumbo al Mundial 2030, tras acompañarlo en su primera aparición como seleccionador.

Los tres fueron vistos en un palco del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, durante el México-Panamá del Premundial Sub-20.

La imagen evidenció el arranque del proyecto: observar las juveniles y detectar futbolistas capaces de llegar al Tricolor mayor.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/fracaso-historico-mexico-pasa-del-oro-al-ultimo-lugar-en-el-beisbol-centroamericano-BB22677677

Lorente representa continuidad. El preparador físico español trabajó con Javier Aguirre en la Selección Mexicana y antes lo acompañó en Egipto, Leganés, Rayados y Mallorca.

Su función rebasa el acondicionamiento: participa en la planeación y las tareas de campo, versatilidad útil para instalar el modelo de juego.

Paloma es un hombre de confianza del entrenador. Ambos coincidieron en el Barcelona Atlètic, donde el español colaboró como auxiliar con enfoque en análisis táctico y desarrollo de talento.

Su conocimiento de la metodología de Márquez facilitaría la transición y daría al Tri una línea común entre estrategia y formación de jóvenes.

¿Cómo va el cuerpo técnico de Rafael Márquez?

Lorente y Paloma son los nombres más encaminados y ya aparecen junto al estratega en labores de observación.

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol todavía no ha presentado oficialmente la estructura completa.

Juan Manuel Lillo, exauxiliar de Pep Guardiola en Manchester City, continúa entre las opciones para ocupar un puesto de asistente.

También existe interés en Bernardo Cueva, especialista mexicano en análisis y jugadas a balón parado del Chelsea. Ninguna negociación ha sido anunciada como cerrada.

Andrés Guardado y Alfredo Talavera fueron contemplados como auxiliar y entrenador de porteros; reportes recientes señalan que el primero habría declinado y que el segundo mantiene dudas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/rodri-habria-elegido-al-barcelona-el-giro-que-dejaria-al-real-madrid-sin-su-gran-fichaje-EB22677074

Márquez ya tiene dos aliados visibles, pero aún debe cubrir áreas clave antes de debutar en septiembre.

La FMF nombró al excapitán el 8 de julio dentro del Proyecto Deportivo 2030.

Su reto será construir un México moderno, conectado con sus juveniles y respaldado por especialistas de experiencia internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Rafael Márquez

Organizaciones


FMF
Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Sheinbaum y el veneno de la mañanera
La fiscal Ernestina Godoy explicó que la investigación contra Ángel Aguirre incluye testimonios y evidencias sobre el presunto ocultamiento de pruebas del caso Ayotzinapa.

Ernestina Godoy detalla pruebas contra Ángel Aguirre por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Sheinbaum reveló que el papa León XIV tiene “muchas ganas” de visitar México. Conoce qué dijo sobre el posible viaje y cuándo podría realizarse.

‘Tiene muchas ganas de venir a México’... Sheinbaum sobre posible visita del papa León XIV
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Si no los tienes y no sabes cómo obtenerlos, aquí te contamos cómo puedes hacerlo por internet.

Regreso a Clases SEP 2026-2027: Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF , así puedes descargarlas e imprimirlas; costo por estado
Luis Miguel reaparece en un comercial de Coca-Cola con un mensaje dedicado a México. Esto dijo el cantante y así reaccionaron sus seguidores.

¡Viva México, sí, señor!... Luis Miguel reaparece con emotivo mensaje en comercial de Coca-Cola
Rodri Hernández podría regresar a LaLiga tras siete temporadas defendiendo los colores del Manchester City.

Rodri habría elegido al Barcelona: el giro que dejaría al Real Madrid sin su gran fichaje